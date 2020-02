MDAX | Osram startet stabil und bestätigt Jahresprognose

06.02.2020 - Nach einem anspruchsvollen Jahr 2019 startet Osram (ISIN: DE000LED4000) stabil ins Geschäftsjahr 2020. Auf vergleichbarer Basis wuchs der Umsatz des ersten Quartals (zum Ende Dezember) leicht um 0,5 Prozent auf 873 Millionen Euro. Die bereinigte EBITDA-Marge stieg vergleichbar um knapp zwei Prozentpunkte auf 13,0 Prozent. Besonders im Halbleitergeschäft zeigte sich eine deutliche Erholung der Renditen. Das bereinigte EBITDA kletterte binnen Jahresfrist um gut 22 Prozent auf 114 Millionen Euro. Die Entwicklung ist auf die Performance-Programme von Osram, höhere Produktionsvolumina und positive Effekte aus der Umstellung auf den Rechnungslegungsstandard IFRS 16 zurückzuführen. "Die frühzeitig eingeleiteten Performance-Programme zeigten im ersten Quartal nachhaltig Wirkung", sagte Olaf Berlien, CEO der OSRAM Licht AG.

Konjunkturell entwickelten sich die für Osram wichtigen Absatzmärkte von Oktober bis Ende Dezember wie erwartet. Umso wichtiger erwies sich, dass das Osram-Management rechtzeitig und konsequent gegengesteuert hat. Diese Schritte schlugen sich sichtbar in den Zahlen der einzelnen Geschäftsbereiche nieder:

Im Geschäftsbereich Opto Semiconductors entwickelte sich der Umsatz in etwa stabil und lag bei 359 Millionen Euro. Die operative Rendite knüpfte im ersten Quartal an frühere Werte an. So erreichte das Geschäft eine bereinigte EBITDA-Marge von 24,5 Prozent nach 19,5 Prozent im Vorjahresquartal.

Im Digitalgeschäft kletterten die Erlöse binnen Jahresfrist um mehr als zwei Prozent auf 217 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA hat die Gewinnschwelle erreicht nach einem Fehlbetrag von minus zehn Millionen Euro im Vorjahr.

Die Konjunktur für das Automotive-Segment bleibt unsicher. Der Umsatz stieg vergleichbar leicht um 0,7 Prozent auf 480 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA lag auf Vorjahresniveau bei 47 Millionen Euro.

Angesichts der nach wie vor unsicheren Konjunkturaussichten in den Abnehmerindustrien bestätigt der Osram-Vorstand seine bestehende Prognose für das laufende Geschäftsjahr: Der Umsatz wird zwischen minus und plus drei Prozent gegenüber Vorjahr erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll neun bis elf Prozent betragen. Der Free Cash Flow dürfte positiv, möglicherweise im mittleren zweistelligen Millionenbereich liegen.

