MDAX | Osram: Nächster Versuch

12.08.2019 - Der Vorstand derOSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000) bestätigt, dass die ams AG (ams) Osram einen Vorschlag für ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Osram-Aktien unterbreitet hat. Dazu hat ams eine Dokumentation über eine Brückenfinanzierung in Höhe von 4,2 Mrd. Euro durch HSBC und UBS vorgelegt. Ein Teil dieser Brückenfinanzierung soll später über eine Kapitalerhöhung bei ams refinanziert werden. Dafür liegt eine 1,5 Mrd. Euro Underwriting-Zusage der beiden genannten Investmentbanken vor. ams beabsichtigt, einen Angebotspreis von 38,50 Euro pro Osram-Aktie in bar zu bieten. Osram wird auf dieser Basis mit rund 4,3 Mrd. Euro (Unternehmenswert) bewertet. Nach unserer vorläufigen Einschätzung erscheint das vorgelegte Finanzierungskonzept verbindlich und tragfähig.

Osram hat auf der Basis dieser vorläufigen Beurteilung beschlossen, in Verhandlungen über den Abschluss einer Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) mit ams einzutreten. Parallel dazu wird die vorgelegte Dokumentation weiter geprüft. Wichtig bei der Beurteilung des Angebots ist für den Osram-Vorstand neben Angebotspreis und Finanzierungskonzept ein stabiles Umfeld für die weitere Transformation zu einem halbleiterbasierten Hightech-Photonik-Unternehmen. Darüber hinaus legt der Vorstand großen Wert auf angemessene Schutzzusagen für alle wesentlichen Stakeholder, insbesondere die Mitarbeiter des Unternehmens.

Der erfolgreiche Abschluss der Verhandlungen ist Voraussetzung für die Aufhebung des bislang bestehenden Stillhalteabkommens zwischen Osram und ams.

Übernahmeangebot von Bain und Carlyle war mit 35 EURO gescheitert

In der gemeinsamen begründeten Stellungnahme, die am 31.07.2019 vorgelegt wurd, empfahl der Aufsichtsrat und Vorstand den Osram-Aktionären das vorliegende Übernahmeangebot der US-Investoren anzunehmen. Der gebotene Preis von 35 Euro je Aktie in bar stellt aus Sicht der Gremien eine angemessene und faire Bewertung des Unternehmens dar. "Das Angebot ist attraktiv für das Unternehmen, die Mitarbeiter und die Aktionäre. Bain und Carlyle unterstützen mit ihrer Finanzkraft die laufende Transformation und ermöglichen strategisch wichtige Weichenstellungen", sagte Olaf Berlien.

UND was war: Den Aktionären, insbesondere der Allianz waren die 35 EURO zu wenig, jetzt werden rund 10% mehr geboten, ob das reicht? Man darf gespannt sein. Gerüchteweise soll die Allianz auf ihre alen Einstiegskurse spekulieren, was weit vom gebotenen Preis entfernt wäre.

Aktuell (12.08.2019 / 19:33 Uhr) notieren die Aktien der Osram Licht AG im Xetra-Handel bei 35,15 EUR mit über 10% im Plus. Dem Markt scheint das Angebot zu gefallen, aber eigentlich müsste sich der Kurs dann noch näher an den Angebotspreis heran bewegen. Spannung in den nächsten Tagen garantiert..



