MDAX | Onlineboom beflügelt KION - Ausbau in allen Segmenten

Die KION GROUP AG (ISIN: DE000KGX8881) macht nicht nur "in Gabelstaplern" - Flurförderfahrzeuge - sondern optimiert Warenflüsse in Lagerhäusern und Verteilzentren durch "Multishuttlesysteme" - Förderbänder, Taschensortierer sowie Lager- und Sortiergeräte - und profitiert so vom Boom im Onlinehandel.

Die Kion Group hat ihren Standort im tschechischen Stříbro, nahe Pilsen, erweitert und eine neue, dritte Produktionshalle in Betrieb genommen - die Konzernsparte DIEMATIC zeichnet hie rverantwortlich. Dematic, das jüngste Mitglied der KION Group, ist weltweit führender Spezialist für Lagerautomatisierung mit einem umfangreichen Angebot an intelligenten Supply-Chain- und Automatisierungslösungen.

Im ersten Halbjahr dieses Jahres hatte das KION Segment Supply Chain Solutions seinen Auftragseingang um 57.3 Prozent auf 1,744 Mrd. EUR erhöht (Vorjahr: 1,109 Mrd. EUR). Weltweit sind mehr als 6.000 installierte Systeme der KION Group bei Kunden zahlreicher Industrien unterschiedlicher Größe auf sechs Kontinenten im Einsatz. In Stříbro beschäftigt Dematic aktuell rund 150 festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Tendenz steigend.

"Mit der Produktionserweiterung in Stříbro, einem unserer größten Standorte weltweit, reagieren wir auf den zunehmenden Trend nach Omnichannel-Lösungen sowie den anhaltenden Boom im E-Commerce", erklärt Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. Dematic setze mit seinem Know-how auf innovative, branchenfokussierte Lagerlogistik-Lösungen wie etwa selbstständige Regalbediengeräte, fahrerlose Transport- bzw. Multishuttlesysteme und zunehmend auch Robotik.

"Ich freue mich sehr über den erfolgreichen Abschluss des dritten Projekts der KION Group in unserer Industriezone, und ich bin über die Zusammenarbeit äußerst glücklich", sagt der Bürgermeister der Stadt Kostelec u Stříbra, František Trhlík. "Das Unternehmen handelt transparent und respektiert die Prinzipien der sozialen Verantwortung. Nicht zuletzt möchte ich betonen, dass die KION Group Produkte mit hoher Wertschöpfung herstellt und qualifizierte Arbeitsplätze geschaffen hat."

"Als KION vor fünf Jahren in den Panattoni Park in Stříbro investierte, kündigte der Konzern an, im Falle des Erfolges hier ein weiteres Produktionsgebäude bauen zu wollen, und im Falle eines sehr großen Erfolges auch noch ein drittes zu errichten. Ich bin sehr froh, dass sich der Konzern schließlich für die maximale Erweiterung entschieden hat, denn das bedeutet für alle auch eine maximale Zufriedenheit", zeigt sich Pavel Sovička, Geschäftsführer von Panattoni für die Tschechische Republik und die Slowakei, zufrieden. "Zweitens möchte ich betonen, dass KION ein Beispiel für die gelungene Transformation der tschechischen Industrie auf das Niveau 4.0 ist. Alle Produktionsanlagen des Konzerns vor Ort sind vollständig digitalisiert und arbeiten papierlos."

Expansion wohin man schaut - in viel größeren Dimensionen in China im August

Bereits am 17.08.2020 hat man den Baubeginn eines neuen Werkes in China gefeiert: Errichtung eines zusätzlichen Werkes für Gegengewichtsstapler in Jinan (Provinz Shandong). Das erwartete Investitionsvolumen für das zukunftsweisende Projekt liegt bei rund 100 Millionen Euro. Die KION Group beabsichtigt bis 2025 mehr als 800 neue Arbeitsplätze an ihrem neuen ostchinesischen Standort aufzubauen.

"China hat sich in der Corona-Krise zügig erholt, ist nach wie vor einer der am schnellsten wachsenden Märkte weltweit und spielt in unserer Strategie eine entsprechende Schlüsselrolle", sagte Mitte August Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG, der an der feierlichen Zeremonie zum Baubeginn in Jinan per Videokonferenz teilnahm. Die Volkswirtschaft in China mache laut der "World Industrial Truck Statistic" (WITS) bereits rund 30 Prozent des Weltmarktes für Flurförderzeuge aus, betonte er. Und die Tendenz sei nach Einschätzungen der KION Group steigend. "Wir wollen das Potenzial dieses wichtigen Marktes weiter erschließen und unsere Position als ein führendes Unternehmen der Intralogistikausrüstung in China deutlich ausbauen."

E-Mobility als CHANCE

Mit dem neuen Werk will der Konzern auch sein Produktportfolio deutlich erweitern, um Wachstumschancen im Value-Segment zu nutzen und noch stärker von der fortschreitenden Elektrifizierung der Flurförderzeuge in China zu profitieren. Dafür hat die KION Group eine neue Gesellschaft gegründet. Sie hält an ihr einen Anteil von 95 Prozent, Weichai Power, Anker-Investor der KION Group, hält einen Anteil von 5 Prozent. Mit der Beteiligung von Weichai Power, die ebenfalls in der Shandong-Provinz ihren Hauptsitz hat und Antriebsmaschinen, Nutzfahrzeuge sowie Kfz-Elektronik fertigt, stellt die KION Group eine starke lokale Verankerung in der Region sicher.

"Dieser historische Moment unterstreicht einmal mehr die enge und vertrauensvolle Partnerschaft zwischen der KION Group und der Weichai Group", sagte Xuguang Tan, Vorstandsvorsitzender der Weichai Group, während der feierlichen Zeremonie. "Seit 2012 legen wir gemeinsam einen produktiven und sehr erfolgreichen Weg zurück. Wir erwarten, dass das neue Werk in Jinan ein weiterer Meilenstein auf diesem Wachstumskurs sein wird."

"Shandong konzentriert sich auf den Aufbau von Produktionsstätten für High-End-Industriefahrzeuge auf der ganzen Welt. Unser Ziel ist es, solche Unternehmen anzusiedeln", sagte Ganjie Li, Gouverneur der Provinz Shandong. "Im Juni wurde von der KION Group das Projekt für intelligente Gabelstapler erfolgreich gestartet, mit dem die Lieferketten verbessert werden."

"Wir sind überzeugt, mit unserem künftigen hochautomatisierten Werk, dem neuen angeschlossenen ,KION Value Competence Center' und der Ausweitung unseres Vertriebs- und Servicenetzwerks wichtige Voraussetzungen schaffen zu können, um die Kunden unserer Marken Linde Material Handling und Baoli auf dem dynamischen chinesischen Markt sowie die weltweite Nachfrage im Value-Segment noch besser als bisher zu bedienen", ergänzte CP Quek, Mitglied des Vorstands der KION GROUP AG und Chief Asia Pacific & Americas Officer.

Das neue Werk soll im Jahr 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Auf einem Areal von fast 223.000 m² - das entspricht der Fläche von mehr als 31 Fußballfeldern - errichtet der Konzern neben einem modernen Produktionswerk, in dem Flurförderzeuge der KION-Marken Linde Material Handling und Baoli hergestellt werden, auch ein modernes Forschungs- und Entwicklungszentrum, ein Trainingscenter sowie einen Verwaltungsbereich.

Aktuell (14.09.2020 / 14.03 Uhr) notieren die Aktien der Kion Group AG im Xetra-Handel annähernd unverändert bei 75,90 EUR.



