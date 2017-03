MDAX: Mögliches Doppel-Top in Sicht!

Lieber Leser,

der MDAX-Index profitiert am meisten von einem starken US-Dollar gegen den Euro, weshalb dieser sein Hoch aus 2015 im Gegensatz zum DAX-Index bereits zum Ende des vergangenen Jahres deutlich überschreiten konnte. Seitdem hat der Index mehr als 6,0 % hinzugewonnen. Doch nun könnte sich eine technische Korrektur abzeichnen.

Doppel-Top oder nur kurzfristige Korrektur?

In dieser Woche eröffnen europäische Indizes mit einer Kurslücke nach unten. Ob es an der militärischen Eskalation zwischen Nord-Korea und Japan liegt oder aber an den verhaltenen Prognosen für das China-Wachstum, ist noch nicht wirklich klar. Es könnte beides sein. Aus der rein markttechnischen Perspektive zeichnet sich jedoch Schwäche ab. Das letzte Allzeithoch, das vor zwei Wochen erreicht wurde, konnte in der letzten Woche nicht mehr überschritten werden. Es bildete sich ein tieferes Hoch aus, was auf die Bildung eines Doppel-Tops hindeutet.

Korrekturtrendlinie als Unterstützung

Kurz- bis mittelfristig betrachtet sollte daher die Aufwärtstrendlinie, die die aktuelle steile Aufwärtsbewegung markiert, ins Auge gefasst werden. Sie verläuft im Future bei 23.230 Punkten. Wird dieser Kursbereich unterschritten, würde die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur steigen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse