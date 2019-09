MDAX | Metro muss sparen

26.09.2019 - Der Vorstand der METRO AG (ISIN: DE000BFB0019) bestätigt, aktuell Effizienzmaßnahmen in Bezug auf administrative Strukturen, Prozesse und Geschäftsaktivitäten zu prüfen. Die zu prüfenden Effizienzmaßnahmen würden durch die angestrebte Veräußerung des SB-Warenhausgeschäfts und eine daraus resultierende geringere Unternehmensgröße ausgelöst und überwiegend von dieser Transaktion abhängen. Die Maßnahmen beziehen sich sowohl auf die Hauptverwaltung der METRO AG als auch auf die internationalen Querschnitts- und Servicegesellschaften. Klar - weniger Beteiligungen, weniger Verwaltung und zentrale Funktionsträger notwendig. Dass Einsparpotential von 30-65 Mio. EUR überrascht un s von der Größenordnung her - scheint noch viel Effizienzsteigerung im Metro-Konzern möglich zu sein. Die abgeblasene Übernahme der Metro nimmt die Verantwortlichen in die Pflicht zu liefern - durch mehr Umsatz und mehr Gewinn wird wohl auch der Aktienkurs steigen können - und dass braucht der Vorstand zumindest mittelfristig.

Die Prüfung befindet sich in einem sehr frühen Stadium. Auf Basis der ersten vorläufigen top-down Prüfung könnte die Umsetzung der angedachten Maßnahmen zu

- einmaligen Aufwendungen von insgesamt ca. EUR 30 bis 65 Mio. im ersten Geschäftsjahr der Umsetzung und

- wiederkehrenden Einsparungen in einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag pro Jahr

führen.

METRO ist ein führender internationaler Großhändler mit Food- und Nonfood-Sortimenten, der auf die Bedürfnisse von Hotels, Restaurants und Caterern (HoReCa) sowie von unabhängigen Händlern spezialisiert ist. Die weltweit rund 24 Millionen METRO Kunden können wahlweise in einem der großflächigen Märkte einkaufen, online bestellte Ware dort abholen oder sich beliefern lassen.

Metro muss liefern - erst dann steigt der Aktienkurs wieder in die alten Zonen - Aktien-Analyse am 26.09. aktualisiert.

Mit digitalen Lösungen unterstützt METRO zudem die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmern und Selbstständigen und trägt damit zur kulturellen Vielfalt in Handel und Gastronomie bei. Nachhaltigkeit ist für METRO ein wesentlicher Pfeiler sämtlicher Aktivitäten, im Dow Jones Sustainability Index ist METRO seit vier Jahren Branchen-Primus. Das Unternehmen ist in 36 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017/18 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von 36,5 Mrd. EUR. Für die Einzelhandelskette Real mit ihren 34.000 Mitarbeitern hat METRO AG bereits im September 2018 den Verkaufsprozess eingeleitet.

