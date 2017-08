MDAX-Leerverkäufe: Dürr im Würgegriff, Aufatmen bei alstria, Norma und Hugo Boss – der Gesamtstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Dürr":

beim Autozulieferer Dürr geriet im Hinblick auf die Kursentwicklung der Aktie nach der beeindruckenden Frühjahrs- und Sommerrallye zuletzt etwas Sand ins Getriebe. Der Grund waren die verfehlten Markterwartungen bei den letzten Quartalszahlen. Diese Entwicklung nutzen nun augenscheinlich Hedgefonds zu ihren Gunsten, um ihre Leerverkaufs-Positionen sukzessive auszubauen. Kommt der Kurs dadurch endgültig unter die Räder? Wir werden sehen – der aktuelle Gesamtstand der Leerverkaufspositionen im MDAX inklusive der Veränderungen auf Wochenbasis.

Was die Zahlen darstellen

Der Gesamtstand zeigt lediglich die Summe aller Leerverkaufs-Positionen im sichtbaren, meldepflichtigen Bereich von 0,50 % oder mehr an. In der Praxis bedeutet dies: Wenn ein Hedgefonds seine Position von 0,50 % auf 0,49 % reduziert, beträgt die Netto-Veränderung lediglich -0,01 %, der Gesamtstand sinkt in unserer Übersicht jedoch um 0,50 %. Es lässt sich schlichtweg nicht mehr nachvollziehen, was der Hedgefonds anschließend mit seiner Position von 0,49 % macht. Behält er sie bei oder baut er sie komplett ab? Der Bundesanzeiger liefert dazu keine Daten.

Daher entfernen wir diese Positionen aus der Gesamtrechnung. Das heißt jedoch im Umkehrschluss, dass Sie im Gesamtstand mitunter lediglich die Spitze des Eisberges sehen. Darunter kann noch ein größeres, nicht meldepflichtiges „Schattenreich“ an Short-Positionen lauern.

Unternehmen

Short-Position in %

Vorwoche

Differenz

K+S

12,68

12,78

-0,1

Bilfinger

7,16

7,3

-0,14

Aurubis

6,75

6,75

0

Deutsche EuroShop

5,85

5,85

0

Hugo Boss

5,74

6,1

-0,36

GEA Group

5,27

5,06

0,21

Dürr

4,8

4,29

0,51

Ströer

4,77

4,77

0

alstria office REIT

4,63

5,22

-0,59

Leoni

3,6

3,6

0

Lanxess

3,48

3,63

-0,15

Deutsche Wohnen

3,19

3,19

0

Salzgitter

3,07

2,97

0,1

Südzucker

2,51

2,51

0

Zalando

2,14

2,14

0

Krones

2,12

2,12

0

Wacker Chemie

1,95

1,95

0

LEG Immobilien

1,9

1,81

0,09

TAG Immobilien

1,65

1,65

0

Norma Group

1,4

1,9

-0,5

Fraport

1,21

1,21

0

STADA Arzneimittel

1,14

1,14

0

Symrise

1,09

1,09

0

Hochtief

0,72

0,72

0

Gerresheimer

0,62

0,62

0

Fielmann

0,61

0,61

0

MTU Aero Engines

0,59

0,59

0



Letzte Aktualisierung: 21.8.2017 15:30 Uhr

