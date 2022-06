MDAX - Lanxess-, K+S- und Sixt-Aktie: Das sind doch mal Kursziele!

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

Leicht geschwächt beendete der MDAX den Monat Mai. Der zweitwichtigste deutsche Aktienindex nach dem DAX verlor 0,6 Prozent, blieb dabei jedoch hauchzart über der Grenze von 30.000 Punkten. Ein Wert allerdings stach am letzten Tag des Monats heraus: Die Aktie von Lanxess, Spezialchemiekonzern mit Sitz in Köln, war am späten Dienstag zweistellig nach oben geschossen, was einer aktuellen Nachricht geschuldet… Hier weiterlesen