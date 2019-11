MDAX | LEG erwirbt Portfolio mit rund 2.200 Wohnungen

circa 140.000 Quadratmeter an den Standorten Bremen, Oldenburg, Delmenhorst und Cuxhaven von der Baum-Gruppe aus Hannover. Bereits im August 2019 hatte die LEG ein größeres Portfolio mit insgesamt 730 Wohneinheiten angekauft, von denen etwa die Hälfte in Niedersachsen liegt. Mit der aktuellen Transaktion unterstreicht der führende NRW-Vermieter erneut seinen Anspruch, auch außerhalb des Kernmarktes NRW wachsen zu wollen.

„Zur Stärkung unseres Portfolios wollen wir auch in nahegelegenen Regionen außerhalb von NRW weiter wachsen. Wir freuen uns, dass es uns nun in diesem Geschäftsjahr bereits zum zweiten Mal gelungen ist, ein attraktives Portfolio mit Schwerpunkten im Nordwesten Deutschlands anzukaufen und dort systematisch eine Marktpräsenz aufzubauen. Dies unterstreicht die Fähigkeit der LEG, auch in den aktuell engen Wohnungsmärkten attraktive, wertsteigernde Zukäufe zu tätigen“, sagt LEG-CEO Lars von Lackum.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die Liegenschaften des Portfolios wurden zwischen 1920 und 2002 erbaut. Seit 2015 wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen im Portfolio vorgenommen. Mit rund 92 Prozent entfällt der Großteil der Mietfläche auf insgesamt 36 Objekte in Bremen und Oldenburg. Der Vermietungsstand der Wohnungen liegt bei rund 98,5 Prozent und das durchschnittliche Mietpreisniveau bei rund 6 EUR/m² p.m. Das Portfolio generierte im Geschäftsjahr 2018 Mieteinnahmen von 10,2 Millionen Euro (Ist-Miete). Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die BNP Paribas Real Estate wurde von der Baum-Gruppe exklusiv mit dem Verkauf mandatiert.

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Der Besitzübergang soll zum 31.Dezember 2019 erfolgen.

Aktuell (18.11.2019 / 11:32 Uhr) notieren die Aktien der LEG Immobilien AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +0,90 EUR (+0,89 %) bei 102,10 EUR.



Chart: LEG Immobilien AG | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}