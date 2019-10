MDAX | LANXESS vs. Shorties = 1:0

Obwohl JPMorgan vorerst alles Positive bei Lanxess AG eingepreist sah,aufgrund der 50% Kursgewinn seit Jahresanfang zuerst einmal zu Gewinnmitnahmen riet (22.10.2019), geht es heute doch schon wieder Richtung Jahreshöchststand. Beflügelnd wirkt bestimmt (auch) der Rückzug der Shorties. Dem Bundesanzeiger kann man entnehmen, dass Millennium International Management LP bis zum 19.09.2019 kontinuierlich ihre Leerverkaufsposition bis auf 1,32 % der ausstehenden Aktien ausbaute und danach wieder auf dem Rückzug war. Am 23.10. waren es "nur" noch 0,87%. Citadel Advisors LLC reduzierte in den letzten zwei Tagen seine Position von 1,59% auf 1,39 %. Und schließlich Citadel Europe LLP, die ihre Leerverkaufsposition seit dem Höchststand am 12.08.2019 mit 3,61 % erst langsam, dann immer schneller bis auf 2,84% am 22.10.2019 reduzierte. Man kann sagen: Bisher Shortspekulation nicht aufgegangen, Rückzug angetreten. Gut für die Long-Positionen.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Gut für die Kasse war,

...das LANXESS am 06. August 2019 einen Vertrag zum Verkauf seines 40-prozentigen Anteils am Chemiepark-Betreiber Currenta an von Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA) geführte Investmentfonds unterzeichnet hat. Currenta managt und betreibt die Chemieparks in Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen.

Die Transaktion bedarf noch der Zustimmung der zuständigen Behörden. Mit dem endgültigen Abschluss des Verkaufs rechnet LANXESS bis Ende April 2020. Derzeit ist Currenta ein Gemeinschaftsunternehmen von Bayer (60%) und LANXESS (40%).

Der von LANXESS gehaltene 40-prozentige Anteil an Currenta wird mit einem Eigenkapitalwert (nach Abzug von Netto-Schulden und Pensionen) von circa 780 Millionen Euro vor Steuern bewertet. Zusätzlich erhält LANXESS eine Gewinnbeteiligung bis zum Abschluss des Verkaufs. Zudem hat sich LANXESS mit MIRA auf zunächst 10-jährige Dienstleistungs- und Versorgungsverträge für die drei Standorte Leverkusen, Dormagen und Krefeld-Uerdingen verständigt.

Prognose steht - noch?!

So heisst es im Halbjahresbericht, den letzten Zahlen vor der veröffentlichung des Q3 Ergebnisses am 5.11.2019:"In einem herausfordernden gesamtwirtschaftlichen Umfeld ist LANXESS aufgrund seines diversifizierten Produktportfolios stabil aufgestellt. Wir erwarten für unsere Segmente die folgende Geschäftsentwicklung:Für unser Segment Advanced Intermediates gehen wir für 2019 insgesamt von einer Geschäftsentwicklung leicht über Vorjahresniveau aus. Das Segment profitiert weiterhin von der starken Diversifizierung der Endmärkte.Für das Segment Specialty Additives gehen wir durch die erworbenen Chemtura-Geschäftsbereiche und die erwarteten Synergien von einer Entwicklung auf oder leicht über Vorjahresniveau aus.

Für unser Segment Performance Chemicals erwarten wir eine Geschäftsentwicklung auf Vorjahresniveau.In unserem Segment Engineering Materials erwarten wir im laufenden Jahr aufgrund der sich weiter abschwächenden Nachfrage, insbesondere aus der Automobilindustrie, im Vergleich zum Vorjahr eine schwächere Entwicklung.Vor dem Hintergrund der erwarteten Entwicklung in unseren Segmenten gehen wir für das Gesamtjahr 2019 von einem EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 1.000 Mio. EUR und 1.050 Mio. EUR und einem somit stabilen Ergebnis aus. Das EBITDA vor Sonder-einflüssen belief sich im Geschäftsjahr 2018 auf 1.016 Mio. EUR"

Aktuell (24.10.2019 / 14:44 Uhr) notieren die Aktien der Lanxess AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,22 EUR (+2,05 %) bei 60,74 EUR.



