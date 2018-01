MDAX-Kursziele: Eventim, Hochtief und Covestro sowie Rheinmetall und STADA mit deutlichen Hochstufungen – Deutsche EuroShop das Top-Schnäppchen?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche EuroShop":

Liebe Leser,

im letzten Quartal 2017 wurden insbesondere die durchschnittlichen Kursziele für CTS Eventim, Hochtief, Covestro, Rheinmetall und STADA Arzneimittel im zweistelligen Prozentbereich angehoben. Ebenfalls deutliche Verbesserungen ergaben sich aus Analystensicht bei Airbus, Evonik, Ströer, Talanx, Brenntag, Deutsche Pfandbriefbank, Osram, MTU, Hella, Axel Springer, Uniper und Wacker Chemie. Eine merkliche Herabstufung wurde bei keinem Unternehmen durchgeführt. Alle Kurszielsenkungen blieben unter -5 %.

Im Hinblick auf vorhandene Kurspotenziale sticht natürlich Steinhoff mit rund 800 % hervor. Ich gehe aber davon aus, dass Sie die Berichterstattung zu dem Unternehmen in den vergangenen Wochen zumindest mit einem Auge verfolgt haben. Das gewaltige Potenzial verdankt sich einzig und allein dem Umstand, dass die Analysten für diese Aktie derzeit quasi den Dienst eingestellt haben.

Auf welcher Grundlage sollten sie auch analysieren, wenn die Aktiengesellschaft ihre Bilanzen für mindestens 2017 und 2016 neu überarbeiten muss? Den jetzigen Abstand zwischen „Kurszielen“ vor den akuten Bilanzierungsproblemen bei Steinhoff und aktuellem Kurswert können Sie getrost in die Tonne kloppen, um es mal salopp zu formulieren. Harren Sie lieber der News, die sich in den nächsten Tagen und Wochen ergeben. Dann werden vermutlich auch die Analysten ihre Einschätzungen revidieren.

Als potenzielle Schnäppchen im MDAX gelten aus Analystensicht momentan die Aktien von Deutsche EuroShop, Airbus, Metro, Evonik, CTS Eventim, Ströer, innogy, RTL Group und Aareal Bank. Bei Wacker Chemie, STADA, Salzgitter, Uniper, Fraport und Aurubis sind die Experten hingegen der Ansicht, dass aktuell eine tendenzielle Überbewertung seitens der Börse vorliegt.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue eher auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung zu Beginn des 4. Quartals 2017 an und die Veränderung in absoluten Zahlen. So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im Monats- bzw. Quartals-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Monaten

Differenz

Abstand in %

Steinhoff

3

5,40

5,15

0,25

831,03%

Deutsche EuroShop

14

41,00

40,00

1,00

21,88%

Airbus Group

27

95,50

90,00

5,50

15,45%

Metro

21

19,55

20,20

-0,65

15,14%

Evonik Industries

22

35,75

34,00

1,75

14,84%

CTS Eventim

7

44,00

40,00

4,00

13,75%

Ströer

14

68,50

64,00

4,50

12,94%

innogy

21

36,00

37,50

-1,50

10,87%

RTL Group

21

74,00

73,00

1,00

10,70%

Aareal Bank

13

39,50

38,50

1,00

10,09%

Hochtief

9

160,00

141,00

19,00

9,59%

Grand City

14

21,25

21,00

0,25

9,42%

Lanxess

25

72,00

71,00

1,00

9,26%

Deutsche Wohnen

22

39,00

39,00

0,00

8,97%

Talanx

18

37,15

34,10

3,05

8,56%

Gerresheimer

14

74,50

74,50

0,00

8,28%

Brenntag

22

56,74

53,00

3,74

7,67%

Zalando

27

47,00

47,50

-0,50

7,33%

Covestro

20

91,50

82,00

9,50

7,04%

Rheinmetall

16

113,00

102,50

10,50

6,75%

Dürr

19

112,00

108,00

4,00

6,72%

Norma Group

16

59,00

58,00

1,00

6,69%

Kion Group

19

77,00

75,00

2,00

6,56%

GEA Group

28

42,25

42,00

0,25

6,26%

alstria office

13

13,50

13,50

0,00

5,80%

TAG Immobilien

12

16,50

16,00

0,50

5,16%

pbb

11

13,85

13,05

0,80

5,00%

Hannover Rück

28

110,00

106,00

4,00

4,56%

Osram Licht

20

77,70

74,00

3,70

4,32%

Krones

12

117,50

117,00

0,50

3,71%

Hugo Boss

32

75,00

75,00

0,00

3,53%

MTU Aero Engines

26

152,50

145,00

7,50

3,25%

HELLA

19

53,00

50,00

3,00

3,21%

Fuchs Petrolub

14

45,50

46,00

-0,50

2,80%

LEG Immobilien

18

96,50

95,00

1,50

2,38%

Schaeffler

14

14,40

14,00

0,40

1,84%

Südzucker

14

18,40

18,15

0,25

1,43%

K+S

24

21,00

20,70

0,30

-0,05%

Fielmann

12

72,50

72,00

0,50

-1,29%

Axel Springer

17

64,10

60,00

4,10

-1,84%

Ceconomy

15

12,00

11,50

0,50

-2,44%

Symrise

29

68,00

65,25

2,75

-3,82%

Jungheinrich

15

37,00

37,00

0,00

-6,19%

Leoni

17

58,00

56,50

1,50

-6,96%

Aurubis

17

70,00

71,08

-1,08

-10,14%

Fraport

22

80,00

80,50

-0,50

-13,04%

Uniper

21

22,00

20,90

1,10

-14,83%

Salzgitter

22

41,00

40,25

0,75

-15,29%

STADA Arzneimittel

7

74,40

65,76

8,64

-15,59%

Wacker Chemie

18

131,00

121,00

10,00

-19,61%



Letzte Aktualisierung am 2.01.2018, 18:00 Uhr

Ein Beitrag von Mark de Groot.