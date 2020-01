MDAX | KION Group übertrifft die Erwartungen

Trotz eines sehr anspruchsvollen Marktumfeldes steigerte die KION Group den Auftragseingang gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent auf voraussichtlich rund 9,1 Mrd. €, getrieben durch eine zum Jahresende sehr gute Auftragsentwicklung in beiden Segmenten des Konzerns, Industrial Trucks & Services (IT&S) sowie Supply Chain Solutions (SCS). Der Auftragseingang lag damit über der Prognose für das Geschäftsjahr 2019. Die Umsatzerlöse des Konzerns wuchsen kräftig um fast 10 Prozent auf rund 8,8 Mrd. € und haben ebenfalls die Prognose übertroffen. Zu dem Umsatzplus trugen beide Segmente bei.

Das bereinigte EBIT erhöhte sich voraussichtlich um rund 8 Prozent und bewegte sich damit in einer Größenordnung von rund 850 Mio. €. Die bereinige EBIT-Marge war im Geschäftsjahr 2019 leicht rückläufig auf voraussichtlich rund 9,6 Prozent. Ein wesentlicher Grund hierfür war das überproportionale Wachstum in den weniger margenstarken Neufahrzeug- und Projektgeschäften. Der Free Cashflow belief sich auf rund 565 Mio. €, ein Plus von rund 9 Prozent gegenüber Vorjahr. Er übertraf damit deutlich die Prognose. Der starke Free Cashflow wurde durch den sehr guten Auftragseingang im Segment Supply Chain Solutions und daraus resultierenden Kundenanzahlungen getrieben.

"Als eines der global führenden Unternehmen unserer Branche haben wir 2019 auch in einem schwierigen Marktumfeld unsere Chancen genutzt und entsprechend die Strategie KION 2027 weiter vorangetrieben", sagte Gordon Riske, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Anknüpfend an die Erfolge in 2019 wird das neue Geschäftsjahr insbesondere von Zukunftsinvestitionen geprägt sein. Damit stellen wir die Weichen für unser mittel- und langfristiges Wachstum."

Vorläufige Geschäftsentwicklung der Segmente in 2019

Im Segment Industrial Trucks & Services (Flurförderzeuge, Lagertechnik und verbundene Dienstleistungen) wurden 2019 über alle Marken hinweg rund 214 Tsd. Neufahrzeuge bestellt. Wegen der deutlich nachlassenden Marktdynamik konnte das Segment nicht an das sehr hohe Vorjahresniveau anknüpfen (-1,4 Prozent). Der wertmäßige Auftragseingang stieg um fast 2 Prozent auf voraussichtlich rund 6,3 Mrd. €. Der Gesamtumsatz des Segments erhöhte sich um fast 8 Prozent auf rund 6,4 Mrd. € und übertraf damit die Prognose. Das bereinigte EBIT hat sich mit voraussichtlich rund 693 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um rund 6 Prozent verbessert.

Im Segment Supply Chain Solutions (automatisierte Lagersysteme) lag der Auftragseingang 2019 mit rund 2,8 Mrd. € rund 14 Prozent über dem Niveau des Vorjahres und hat die Prognose deutlich übertroffen. Der Gesamtumsatz des Segments legte um rund 16 Prozent auf rund 2,4 Mrd. € zu. Das bereinigte EBIT des Segments stieg deutlich um rund 27 Prozent auf voraussichtlich rund 228 Mio. € und übertraf damit die Prognose.

Weitere Investitionen in die Strategie KION 2027

"Unsere Erfolge in 2019 bestärken uns darin, unsere Wachstumsstrategie KION 2027 mit besonderem Nachdruck weiter voranzutreiben", betonte Gordon Riske. "Wir werden 2020 deutlich in den Ausbau der weltweiten Produktionskapazitäten investieren. Außerdem bauen wir unser Produkt- und Lösungsangebot weiter aus, um die Bedürfnisse unserer Kunden in allen Industrien und Regionen noch passgenauer bedienen zu können." Das Unternehmen werde zudem die Software-Entwicklung für Automatisierungslösungen stärken und gleichzeitig das Angebot im Bereich der Energie-Systeme weiterentwickeln. Fortgesetzt werde auch der kontinuierliche Ausbau des globalen Vertriebs- und Service-Netzwerks sowie die digitale Transformation des Konzerns", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Ausblick auf das Geschäftsjahr 2020

Angesichts der anhaltend unsicheren weltpolitischen Entwicklungen und volatilen wirtschaftlichen Erwartungen rechnet die KION Group für das laufende Geschäftsjahr 2020 mit einem eher stabilen Weltmarkt für Flurförderzeuge. Hingegen sollte sich die Nachfrage nach Automatisierungslösungen weiter positiv entwickeln.

Das bereinigte EBIT sowie der Free Cashflow der KION Group werden im Geschäftsjahr 2020 belastet sein von den umfangreichen strategischen Investitionen in den weiteren Ausbau des Geschäfts.

