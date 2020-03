MDAX | HelloFresh: BINGO - Einer der wenigen Gewinner der Krise? Q1 bricht Rekorde!

Hellofresh, eine Gesellschaft, die durch die Corona-implizierten geänderten Einkaufsgewohnheiten bestimmt nicht nur kurz- sondern auch langfristig profitieren sollte. HelloFresh sollte 2020 weiter in Richtung Profitabilität kommen. aber man arbeitet unter dem Motto: "Erst wachsen, Marktanteile gewinnen, dann Geld verdienen." Der Konzernumsatz betrug im vierten Quartal 2019 EUR 511,8 Mio. (+39,1% währungsbereinigtes Wachstum im Vorjahresvergleich, Q4 2018: EUR 361,7 Mio.). Das bereinigte EBITDA der Gruppe lag bei EUR 38,6 Mio. (Q4 2018: EUR -2.9 Mio.). Die bereinigte EBITDA-Marge betrug 7,5% und ist damit zum dritten Quartal in Folge positiv. Insbesondere das US-Segment zeigte im vierten Quartal 2019 ein währungsbereinigtes Wachstum von 45,5%.

UND JETZT GEHT ES IM ERSTEN QUARTAL RICHTIG LOS. Während die HelloFresh SE im Januar und Februar 2020 weiterhin ein starkes Wachstum verzeichnen konnte, hat sich seit der zweiten Hälfte des Monats März 2020 dieses Wachstum erheblich weiter beschleunigt. Diese erhebliche Beschleunigung des Wachstums ist vor allem auf die größere Nachfrage aufgrund der erhöhten öffentlichen Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnde Covid-19 Pandemie zurückzuführen.

Basierend auf ersten vorläufigen Indikationen rechnet die Gesellschaft:

- mit einem Konzernumsatz für das erste Quartal 2020 zwischen ungefähr EUR 685 Millionen und EUR 710 Millionen (Q1 2019: EUR 420,1 Millionen). Diese Umsatzspanne überschreitet die derzeit veröffentlichten Analystenschätzungen deutlich.

- mit einem AEBITDA auf Konzernebene für das erste Quartal 2020 zwischen ungefähr EUR 55 Millionen und EUR 75 Millionen (Q1 2019: negativ EUR 26,1 Millionen). Diese AEBITDA-Spanne überschreitet die derzeit veröffentlichten Analystenschätzungen deutlich.

So wird in 2020 der vorher mögliche Gewinn zur Gewissheit - HelloFresh ist definitiv in der zweiten Welle des Online Shopping angekommen von dem Susanne Steidel spricht - nicht nur Wirecard auch HelloFresh gehört zu den Profiteuren.

Prognose bleibt erstmal

weil man nicht weiß, wie positiv sich das Geschäft noch entwickeln wird. Prognoseunsicherheit mit positivem Ausblick - welch beneidenswerte Situation für HelloFresh. "Aus heutiger Sicht erachtet die Gesellschaft die durch die Covid-19 Pandemie hervorgerufenen Unsicherheiten und die sich daraus ergebenden Auswirkungen auf das Geschäftsjahr 2020 weder für die globale Wirtschaft noch für die Gesellschaft selbst als zuverlässig quantifizierbar. Daher ändert die Gesellschaft derzeit ihre zuletzt veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 nicht."

Hellofresh ist erfolgreich

"2019 war das bisher erfolgreichste Jahr für HelloFresh. Wir sind als Gruppe erstmals für das gesamte Jahr auf bereinigter EBITDA Basis profitabel. Im US-Segment sind wir ebenfalls zum ersten Mal für das Geschäftsjahr auf bereinigter EBITDA Basis profitabel, obwohl wir dort erst vor sechs Jahren gestartet sind und im letzten Jahr erfolgreich zwei neue Marken aufgebaut haben. Unser Internationales Segment verzeichnet bereits eine bereinigte EBITDA-Marge von über 10%. Am wichtigsten ist aber, dass wir mehr als 280 Millionen Mahlzeiten an Kunden auf der ganzen Welt verschickt haben. Dabei haben wir jedes Mal dazu beigetragen, ihr Leben zu verbessern. Außerdem hatten wir mit jeder verschickten Mahlzeit eine positive Auswirkung auf die Umwelt.", sagte bei vorlage der Vorjahreszahlen HelloFresh CEO und Mitgründer Dominik Richter.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

AUSBLICK

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartete ohne Corona-Schub die HelloFresh Gruppe ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von ca. 22-27%. Auf Basis des bereinigten EBITDA, wird das Unternehmen die positive Entwicklung fortsetzen. Hier wird eine Marge von 4.0-5.5% erwartet. Das erscheint machbar. Wachstum geht offensichtlich vor Gewinnmaximierung. Aber dennoch kann man profitabel und profitabler als 2019 wachsen - so zumindest der Plan. Soweit nachvollziehbare Strategie. Und inwieweit die Coronaausbreitung noch einen Zusatzschub für das HelloFresh-Geschäft bringen könnte, bleibt offen, jedenfalls sollte es keinen negativen Effekt haben. Und das ist derzeit schon viel Wert in diesen unsicheren "Angstzeiten" - und es sieht eher nach einem MEDAAKTIENTURBO aus.

Aktuell (30.03.2020 / 18:02 Uhr) notieren die Aktien der HelloFresh SE im Frankfurter-Handel mit einem Plus von +2,60 EUR (+10,24 %) bei 28.00 EUR.



