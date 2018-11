MDAX | Hella steigt endgültig aus…

12.11.2018 - Der Licht- und Elektronikspezialist HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) trennt sich von der norwegischen Großhandelsgesellschaft Hellanor und schließt damit die Veräußerung des Großhandelsgeschäftes ab. So wird die norwegische Gesellschaft Hellanor A/S an die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA übertragen. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die zuständigen Kartellbehörden; mit einer Freigabe wird voraussichtlich bis zum Jahresende gerechnet.

"Mit dem abgeschlossenen Ausstieg aus dem Großhandelsgeschäft treiben wir die strategische Neuausrichtung unseres Aftermarkets weiter voran", sagt Dr. Werner Benade, verantwortlicher HELLA Geschäftsführer für die Segmente Aftermarket und Special Applications. "So werden wir unser Produktportfolio zukünftig noch stärker an unseren Erstausrüstungskompetenzen, insbesondere in den Bereichen Licht und Elektronik, ausrichten und es eng mit unserer hohen Werkstattausrüstungsexpertise verzahnen. Vor allem werden wir auch unser erfolgreiches Geschäft mit Reparaturlösungen weiter ausbauen und neue Wachstumschancen nutzen, die sich aus der Digitalisierung und zunehmenden Vernetzung von Fahrzeugen ergeben."

Vor dem Hintergrund der strategischen Neuausrichtung des Aftermarkets hatte HELLA im September dieses Jahres bereits die beiden dänischen und polnischen Großhandelsgesellschaften FTZ und Inter-Team an den schwedischen Großhändler Mekonomen veräußert.

Hellanor beschäftigt derzeit rund 250 Mitarbeiter und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/2018 einen Umsatz von etwa 70 Millionen Euro. Begleitet wird die Transaktion durch Jefferies Financial Group (Financial Advisor), Freshfields Bruckhaus Deringer (Legal Advisor) sowie Ebner Stolz (Financial and Tax Due Diligence).

Aktuell (12.11.2018 / 11:54 Uhr) notieren die Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,28 EUR (-0,70 %) bei 39,72 EUR.



Chart: HELLA GmbH & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

