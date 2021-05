MDAX | Hannover Rück: HV heute sollte zufrieden mit Quartalsergebnis sein – und mit der 4,50 EUR Dividende

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

05.05.2021- Die Hannover Rück SE (ISIN: DE0008402215) ist auch in der Corona-Krise kräftig gewachsen mit sinkenden Gewinnen und sieht durchaus Chancen für weiteres – möglicherweise auch anorganisches? – Wachstum. Und so geht die im Raum stehende – heute wieder bestätigte – Prognose davon aus in 2021 wieder das Gewinnniveau von 2019 zu erreichen. Dazu steigende Umsätze. Hannover Rück ist auf einem guten Weg. Die gebuchte Bruttoprämie der Hannover Rück erhöhte sich zum 31. März 2021 um 11,9 % auf 7,8 Mrd EUR (7,0 Mrd. EUR). Währungskursbereinigt hätte das Wachstum 16,8 % betragen. Die verdiente Nettoprämie stieg um 11,7 % auf 5,7 Mrd EUR (5,1 Mrd EUR). Bei konstanten Währungskursen hätte das Wachstum 16,4 % betragen. Aber das EBIT) ging um 5,3 % auf 403,8 Mio EUR (426,6 Mio. EUR) zurück – warum später. Der Konzerngewinn stieg um 1,7 % auf 305,9 Mio EUR (300,9 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie betrug 2,54 EUR (2,49 EUR).

Jean-Jacques Henchoz, der Vorstandsvorsitzende der Hannover Rück: „Wir sind gut in das laufende Geschäftsjahr gestartet. Die Hannover Rück ist bestens positioniert, um von den anhaltenden Verbesserungen der Preise und Konditionen in unserem Markt zu profitieren. Auch wenn uns die Pandemie schon mehr als ein Jahr begleitet, verfügen wir dank unseres exzellenten Risikomanagements über eine unverändert robuste Kapitalausstattung.“

Während sich die anderen Sparten über moderate EBIT-Steigerungen freuen durften, musste die Personen-Rückversicherung ein um 35,6 % auf 80,1 Mio EUR (124,2 Mio. EUR verbuchen. Der Nettogewinn der Personen-Rückversicherung fiel deutlich um 55,7 % auf 48,8 Mio EUR (110,2 Mio EUR).

Ausblick 2021: Konzernüberschuss von rund 1,2 Mrd. EUR sollten es schon werden

„Das erste Quartal bildet eine solide Basis für die Ziele die wir uns für das Gesamtjahr 2021 gesetzt haben“, sagte Henchoz. „Die Hannover Rück hat bereits im Geschäftsjahr 2020 den Großteil der erwarteten Pandemiebelastungen bewältigt. Mit fortschreitenden Impfungen können wir schrittweise in ein normaleres Leben zurückkehren. Für uns als Rückversicherer bedeutet dies, dass wir nur noch mit überschaubaren Schäden aus der Pandemie rechnen müssen. Zudem setzt sich die Verbesserung bei Preisen und Konditionen in der Schaden-Rückversicherung fort. All das stimmt mich zuversichtlich für das Erreichen unserer Jahresziele.“

Auf Konzernebene erwartet die Hannover Rück für das Geschäftsjahr 2021 unverändert einen Nettogewinn von 1,15 Mrd EUR bis 1,25 Mrd. EUR, eine Kapitalanlagerendite von rund 2,4 % und ein währungskursbereinigtes Wachstum der Konzernbruttoprämie im oberen einstelligen Prozentbereich. Das Netto-Großschadenbudget für das Jahr 2021 beläuft sich auf 1,1 Mrd EUR (975 Mio EUR). Diese Anpassung trägt in erster Linie dem Wachstum des zugrundeliegenden Geschäfts Rechnung.

Die Starken Überleben und das ist die Hannover, stark

Die Hannover Rück ist mit einem Bruttoprämienvolumen von mehr als 24 Mrd. EUR der drittgrösste Rückversicherer der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden- und Personen-Rückversicherung und ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf allen Kontinenten vertreten. Gegründet 1966, umfasst der Hannover Rück-Konzern heute mehr als 170 Tochtergesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen weltweit. Das Deutschland-Geschäft wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Ratingagenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt: Standard & Poor’s AA- „Very Strong“ und A.M. Best A+ „Superior“..

Aktuell (05.05.2021 / 08:00Uhr) notieren die Aktien der Hannover Rück SE im Hannover-Handel nahezu unverändert bei 155,30 EUR.



