MDAX | HELLA: Wertberichtigungen von 533 Mio. EUR führen zu Verlust...

Trotz Corona wird das am 31.05. endende Geschäftsjahr der HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22) noch relativ glimpflich ausgehen, aber Wertberichtigungen von 533 Mio. EUR werden dem Konzern einen Verlust bescheren.

Nach vorläufigen Zahlen meldet man einen gegenüber dem Vorjahr reduzierten währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz von 5,8 Milliarden Euro (Vorjahr: 6,8 Milliarden EUR) sowie ein bereinigtes operatives Ergebnis (bereinigtes EBIT) von 233 Millionen EUR(Vorjahr: 572 Millionen EUR) erwirtschaftet. Die bereinigte EBIT-Marge liegt entsprechend bei 4,0 Prozent (Vorjahr: 8,4 Prozent). Die vorläufigen Geschäftsergebnisse liegen damit im Bereich der zuletzt veröffentlichten Prognosebandbreite. Das berichtete EBIT beläuft sich auf minus 343 Millionen EUR.

"In einem ohnehin schon rückläufigen Marktumfeld ist unsere Geschäftsentwicklung im letzten Jahr durch die Covid-19-Pandemie zusätzlich belastet worden", sagt HELLA CEO Dr. Rolf Breidenbach. "Infolgedessen haben wir unsere bereits laufenden Kostenprogramme weiter forciert. So haben wir im März zusätzliche temporäre Maßnahmen wie Kurzarbeit und ein noch strikteres Kostenkontrollprogramm eingeleitet. Dadurch konnten wir den harten Markteinbruch durch Corona abfedern, jedoch die damit verbundenen Einbußen wie absehbar nur teilweise kompensieren."

Keine Dividende - und verhaltener Ausblick

Der Vorstand wird der Hauptversammlung das Aussetzen der Dividendenzahlung für das zum 31.05.2020 endende Geschäftsjahr vorschlagen. Die umfangreichen Sparmaßnahmen und Investitionskürzungen werden dauerhaft den Kostenblock reduzieren und HELLA möglicherweise nach der Krise als einen derjenigen dastehen lassen, der gegenüber einer geschwächten Konkurrenz seine Marketshare erhöhen könnte.

Angesichts der weiterhin bestehenden hohen Marktunsicherheit sowie der reduzierten weltweiten Fahrzeugproduktion erwartet HELLA für das laufende Geschäftsjahr 2020/2021 (1. Juni 2020 bis 31. Mai 2021) einen währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz in der Bandbreite von rund 5,6 Milliarden Euro bis 6,1 Milliarden Euro sowie eine um Restrukturierungsmaßnahmen, Portfolioeffekte und außerplanmäßige Wertminderungen bereinigte EBIT-Marge in der Bandbreite von rund 4,0 Prozent bis 6,0 Prozent.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt_03)}

"Mit unserem Geschäftsmodell sind wir als Unternehmen für die Zukunft gut aufgestellt und mit vielen Produkten im Elektronik- und Lichtbereich technologisch führend", sagt Dr. Rolf Breidenbach. "Doch es besteht nach wie vor eine hohe Unsicherheit, wie sich die Fahrzeugproduktion nach vorne heraus entwickeln wird. Aufgrund der deutlich reduzierten Marktvolumina sowie des hohen Investitionsbedarfs in der Branche werden sich Wettbewerbsintensität und Kostendruck weiter erhöhen."

Aktuell (28.07.2020 / 09:16 Uhr) notieren die Aktien der HELLA GmbH & Co. KGaA im XETRA-Handel mit einem Minus von -1,78 EUR (-4,57 %) bei 37,20 EUR. Auch diese Aktie können Sie bereits ab 0,00 EUR auf Smartbroker handeln.



Chart: HELLA GmbH & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

