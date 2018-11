MDAX | Grand City Properties auf einem gutem Weg

Das robuste Umsatzwachstum wird durch eine starke like-for-like Performance und wertsteigernde Akquisitionen getragen und durch eine starke operative Leistung weiter verbessert. Diese führt zu einem signifikanten FFO I-Wachstum von 15 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 150 Mio. € (0,91 € je Aktie), was die solide Wertschöpfung im Portfolio unterstützt und sich in einem Wachstum des EPRA NAV um 10 % auf 3,7 Mrd. € zeigt.

Verbesserte Qualität der Immobilien durch wertschaffendes Kapitalrecyclingprogramm

Im Verlauf des Jahres 2018 verfolgte GCP ein wertschaffendes Kapitalrecyclingprogramm, bei dem die Mittel aus dem Verkauf von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten in attraktive Akquisitionen an hochwertigen Standorten, insbesondere in London und Berlin, flossen. Diese veräußerten Vermögenswerte, bestehend aus nicht zum Kerngeschäft gehörenden und bereits optimierten Immobilien, wurden für einen Betrag von über 400 Mio. € verkauft, was einem Gewinn von 6 % gegenüber dem Nettobuchwert entspricht. Der Gewinn nach Abzug der Gesamtkosten von 115 Mio. € (Gewinnmarge von 40 %) erhöhte den FFO II um 72 % auf 265 Mio. €.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Starke ESG-Standards, die sich in EPRA-Auszeichnungen widerspiegeln

Im September 2018 hat GCP zum zweiten Mal in Folge den EPRA BPR Gold Award für seinen Geschäftsbericht 2017 sowie den EPRA sBPR Gold Award für seine EPRA sBPR-Berichterstattung erhalten, was das Bekenntnis von GCP zu den höchsten Transparenz- und Berichterstattungsstandards unterstreicht.

Christian Windfuhr, CEO von Grand City Properties: "In den ersten neun Monaten des Jahres 2018 haben wir unseren Erfolgskurs fortgesetzt, indem wir das interne Wachstumspotenzial in unserem Portfolio gehoben und eine starke operative Leistung erbracht haben, was zu einer starken Wertschöpfung führte und auch durch die außergewöhnlichen Gewinne unseres Kapitalrecyclingprogramms unterstrichen wird. Unsere Ergebnisse zeigen, dass wir in einer guten Position sind, um das Jahr 2018 erfolgreich abzuschließen."

