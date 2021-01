MDAX | Gewinnmitnahmen bei Varta & Steico machen Sinn – so sieht es der Platow Brief

Die letzten Tage waren spannend an der Börse. Bisher undenkbares passierte: Kleinanleger brachten einen Hedgefonds ins Taumeln. Und das bewegte auch Deutsche Aktien wie Varta und Evotec – beide ebenfalls von dem wankenden Hedgefonds Melvin Capital geshortet. Platow zog seine Konsequenzen. Hier der aktuelle Gastbeitrag:

Der Höhenflug von Varta in den vergangenen beiden Wochen hatte sich nach der langen Seitwärtsphase der Aktie kaum angekündigt. Mit einem Kursplus von bis zu 46% sprang das MDAX-Papier (168,80 Euro; DE000A0TGJ55) auf ein neues Allzeithoch bei 169,70 Euro.

Getrieben war diese Rally aber nicht von operativen Erfolgen, sondern von der Hoffnung auf einen Short-Squeeze des Hedgefonds Melvin Capital, dem größten Leerverkäufer von Varta. Solche Kursfeuerwerke sind allerdings nie von langer Dauer und da die Ellwangener Konkurrenz durch die eigene Kundschaft bekommen – Samsung und LG wollen künftig selbst Mikrobatterien für ihre Wear-ables herstellen – ist das Rückschlagpotenzial gewaltig.

Gleiches gilt für Steico: 44% legte die Aktie (66,00 Euro; DE000A0LR936) seit Mitte Dezember zu, konnte die Marke von 70,00 Euro zuletzt aber zwei Mal in Folge nicht halten. Angesichts des ausgebildeten Doppelhochs sind auch hier Kursrücksetzer zu erwarten. Daher haben wir uns am Donnertag (28.1.) zu Handelsbeginn auf Xetra von beiden Depotwerten getrennt: Die 200 Varta-Anteile veräußerten wir für jeweils 145,00 Euro und sackten einen Gewinn von 25,0 % ein, bei Steico griff das Verkauf-Limit für alle 600 Anteile bei 62,00 Euro, was eine Rendite von 31,9 % ergibt.

Wir raten weiter dazu, bei Varta und Steico aufgelaufene Gewinne mitzunehmen. Unsere Strategie zu Varta: