MDAX | Gerresheimer wächst – Prognose bestätigt. Aktie fällt kräftig. Warum?

Bei derGerresheimer AG (ISIN: DE000A0LD6E6) hiess es bei Vorlage der Zahlen zum Q4/2020 vom CEO Dietmar Siemsen:“ Wir machen unsere Gerresheimer zu einem Wachstumsunternehmen als Innovationsführer und Lösungsanbieter“. Und auf dem Weg dahin kommen nach schon soliden Q1-Ergebnissen heute Ergebnisse für das zweite Quartal, die im Rahmen der Prognsoe liegen:

EBITDA plus 3,1 %, Umsatz plus 7,5 %, Gewinn je Aktie plus 19,1 % – läuft!

„Die neue Ausrichtung des Unternehmens auf nachhaltiges Wachstum, Innovation und Lösungsanbieter für unsere Kunden zeigt Wirkung. Im zweiten Quartal haben wir unsere Stärke gezeigt. Vorfüllbare Spritzen und weitere High Value Solutions wie Lösungen für Biotech-Medikamente sind die wichtigsten Treiber. Die Auslieferung von Injektionsfläschchen läuft wie geplant. Wir erwarten ein gutes zweites Halbjahr und bestätigen unsere Prognose für 2021“, sagte Dietmar Siemssen, CEO der Gerresheimer AG.

Weshalb die Aktie nun als Reaktion auf die Quartalsergebnisse tiefrot handelt? Einmal werden bestimmt Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen. Dazu vielleicht Bedenkenb, ob die Umsätze „durch Corona“ nur kursorisch sind. Möglicherweise scheint – so zumindest ein Analyst heute Morgen – die „Gewinnqualität“ und „Cash Flow“ wiesen Mängel auf. Anders gesagt: Erwartungen erfüllt, aber nicht wesentlich übererfüllt. Und eine sehr gut gelaufene Aktie. Im Ergebnis: Gewinnrealisierung.

Konkret – Quartalszahlen

Im zweiten Quartal 2021 hat die Gerresheimer AG einen organischen Konzernumsatz von 377 Mio EUR erzielt. Die Umsatzerlöse sind organisch um 7,5 % gewachsen, im Kerngeschäft sind die Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahresquartal um 7,1 Prozent angestiegen. Der Geschäftsbereich Plastics & Devices ist im zweiten Quartal 2021 organisch um 4,4 Prozent gewachsen. Insbesondere im Bereich pharmazeutischer Primärverpackungen aus Kunststoff wie auch im Spritzengeschäft konnte das Unternehmen deutlich an Umsatz zulegen. Der organische Umsatz im Geschäftsbereich Primary Packaging Glass ist um 10,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen. Signifikante Umsatzsteigerungen waren insbesondere bei High Value Solutions wie zum Beispiel Elite Glass Produkten zu verzeichnen.

Im Kerngeschäft belief sich das Adjusted EBITDA auf 85 Mio EUR und legte damit organisch um 3,1 Prozent zu. Die organische Adjusted EBITDA-Marge im Kerngeschäft erreichte 22,8 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis lag bei 41 Mio. Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie betrug 1,28 EUR, ein Wachstum von 19,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

Prognose 2021 – unaufgeregt

Im vierten Quartal 2020 konnte Gerresheimer erste bedeutsame Umsatzerlöse aus der Herstellung und Lieferung von Injektionsfläschchen für Covid-19-Impfstoffe verbuchen. Und das steigert sich derzeit kontinuierlich. Ausgleich für eher konsumorientierte Produkte. Insgesamt ergibt sich so für die Gerresheimer eine Entwicklung „wie am Lineal gezogen“. So wird die Prognose, unverändert zur Prognose, die Anfang Februar publiziert wurde, bestätigt:

Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (Kerngeschäft, währungsbereinigt):

Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich

Adjusted EBITDA-Marge zwischen 22 und 23 Prozent

Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um rund 10 Prozent

Mittelfristig (Kerngeschäft, währungsbereinigt):

Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich

Adjusted EBITDA-Marge von rund 23 Prozent

Verbesserung des bereinigten Ergebnisses je Aktie um mindestens 10 Prozent pro Jahr

ZUM VERGLEICH DIE ENTWICKLUNG IN 2020: Im Geschäftsjahr 2020 erzielte der Gerresheimer Konzern ein Adjusted EBITDA von 310 Mio. Euro, wobei das Adjusted EBITDA im Kerngeschäft organisch um 7,9 Prozent gewachsen ist. Die Adjusted EBITDA-Marge für den Konzern lag bei 21,9 Prozent. Das bereinigte Konzernergebnis betrug 124 Mio. Euro. Daraus ergibt sich ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,90 Euro. Davon will das Unternehmen als Dividende 1,25 Euro je Aktie ausschütten.

Aktuell (13.07.2021 / 09:13 Uhr) notieren die Aktie der Gerresheimer AG im Frankfurter-Handel einem Minus -4,70 EUR (-4,79 %) bei 93,40 EUR.



