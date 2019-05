MDAX | Fuchs Petrolub noch nicht überzeugend.

03.05.2019 - Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430) erzielt im ersten Quartal Umsätze auf Vorjahresniveau. "In einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld ist FUCHS erwartungsgemäß schwach in das Jahr 2019 gestartet. Im Vergleich zu dem sehr starken ersten Quartal 2018 sehen wir in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres einen Umsatz auf Vorjahresniveau. Dabei profitierten wir einmal mehr von unserer weltweiten Präsenz: Umsatzrückgänge auf den von einer schwachen Automobilnachfrage betroffenen Märkten Deutschland und China wurden durch das fortgesetzte Umsatzwachstum in Nord- und Südamerika kompensiert.Die Kosten stiegen vor dem Hintergrund unserer Wachstumsinitiative planmäßig an und resultierten in einem EBIT in Höhe von 77 Mio EUR (92), ein Rückgang um 16% gegenüber Vorjahr.Mit Zuversicht und Blick nach vorne halten wir an unseren Investitionen in zukünftiges Wachstum und Effizienzsteigerungen fest", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Affilinet)}

FUCHS auf einen Blick

in Mio EUR

Q1 2019

Q1 2018 (1)

Abw. %

Umsatz (2)

643

643

0

Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA)

400

415

-4

Asien-Pazifik

171

178

-4

Nord- und Südamerika

106

95

12

Konsolidierung

-34

-45

-

Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

77

92

-16

Ergebnis nach Steuern

55

67

-18

Investitionen

34

18

89

Freier Cashflow vor Akquisitionen

13

21

-38

Ergebnis je Aktie in EUR

Stammaktie

0,39

0,48

-19

Vorzugsaktie

0,39

0,48

-19

Mitarbeiter zum 31. März

5.456

5.235

4



Umsatz und Ertrag



FUCHS PETROLUB hat im ersten Quartal 2019 den Umsatz in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld mit 643 Mio EUR (643) stabil auf Vorjahresniveau gehalten. Das Wachstum in der Region Nord- und Südamerika setzte sich fort und kompensierte die Umsatzrückgänge bedingt durch die schwache Automobilnachfrage in China und Deutschland.Die Ergebnisrechnung der ersten drei Monate ist von den planmäßig gestiegenen Kosten im Rahmen der Wachstumsinitiative geprägt. Das EBIT liegt daher mit 77 Mio EUR (92) um 16% unter Vorjahr. Das Ergebnis nach Steuern ist um 18% auf 55 Mio EUR (67) gesunken. Das Ergebnis je Stamm- bzw. Vorzugsaktie lag jeweils mit 0,39 EUR (0,48) knapp 19% unter Vorjahr.

Umsatz und Ertrag der Regionen

Mit 400 Mio EUR (415) liegt der Umsatz der Region Europa, Mittlerer Osten, Afrika (EMEA) um 4% unter Vorjahr. Wesentliche Gründe sind sowohl die Schwäche des Automobilmarkts in Deutschland als auch die rückläufige Automobilnachfrage in China, die zu einer Abschwächung des Intercompany-Geschäfts in Deutschland führt. Die Region Asien-Pazifik weist mit 171 Mio EUR (178) einen Umsatzrückgang von 4% aus. Die Region Nord- und Südamerika setzt ihr positives Wachstum fort. Organisch ist die Region um 8% gewachsen. Bedingt durch die Stärke des US-Dollar weist die Region Währungseffekte von +4% aus. Somit ist der Umsatz der Region in Summe um 12% auf 106 Mio EUR (95) gestiegen.

Ausblick

Der Ausblick für das Gesamtjahr 2019 wird bestätigt. Beim Umsatz geht FUCHS PETROLUB von einem Wachstum in Höhe von 2% bis 4% aus, beim EBIT rechnet der Konzern mit einem Rückgang von -8% bis -5% (basierend auf EBIT 2018 einschließlich Sonderertrag). Trotz erschwerter Rahmenbedingungen wird die Investitionsoffensive für zukünftiges Wachstum und Effizienzsteigerungen in der Größenordnung von 180 Mio EUR fortgesetzt.

