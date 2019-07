MDAX | Fuchs Petrolub: Diese News hat gesessen

08.07.2019 - Der FUCHS-Konzern (ISIN: DE0005790430) rechnet auf Basis vorläufiger Zahlen in den ersten sechs Monaten 2019 mit einem Umsatzrückgang von -1% auf 1,3 Mrd. EUR und einem um knapp 20% unter Vorjahr liegenden Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Ursache hierfür ist die insbesondere im Juni weiter anhaltende, globale Marktschwäche.

In der Gesamtjahresprognose 2019 ist FUCHS bisher von einer Erholung der Weltwirtschaft in der zweiten Jahreshälfte und einem Wachstum der Automobilindustrie um 1% ausgegangen. Aus heutiger Sicht ist die erwartete Belebung der Weltwirtschaft, insbesondere aber der Automobilindustrie, in der zweiten Jahreshälfte nicht absehbar. Dies betrifft mittlerweile alle für uns wichtigen Absatzmärkte. Aus diesem Grund wird der Konzern seine Prognose von einem Umsatzwachstum zwischen +2% und +4% sowie einem EBIT-Rückgang von -8% bis -5% nicht erreichen können.

Ein aktualisierter Ausblick für das Gesamtjahr wird im Rahmen der Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2019 am 1. August veröffentlicht.

Aktuell (08.07.2019 / 08:07 Uhr) notieren die Aktien der Fuchs Petrolub SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -0,30 EUR (-0,89 %) bei 33,50 EUR.



