MDAX | Fielmann weitet Marktanteile aus und investiert in die Zukunft

Die Fielmann AG (ISIN: DE0005772206) erhöht den Absatz in den ersten sechs Monaten voraussichtlich um 1 Prozent auf 4,05 Millionen Brillen, weitet seine Marktanteile bei Brillen, Kontaktlinsen und Hörsystemen aus.

Der Außenumsatz steigt nach vorläufigen Schätzungen um etwa 1 Prozent auf 823 Millionen EUR, der Konzernumsatz um 2,0 Prozent auf 711 Millionen EUR.

Fielmann ist Marktführer, nutzt seine Liquidität für Investitionen in den Ausbau der Marktposition, die Digitalisierung und eine beschleunigte Expansion. Für das erste Halbjahr prognostizieren wir einen Gewinn vor Steuern von etwa 116 Millionen EUR (Vorjahr: 123,6 Millionen EUR).

Kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Grundlage unseres Erfolges. Fielmann konnte qualifizierte Mitarbeiter gewinnen, steigert im Vergleich zum Vorjahr die Zahl der Mitarbeiter um etwa 430 auf um 18.300.

Und Fielmann engagiert sich jährlich mit zweistelligen Millionenbeträgen in der Aus- und Weiterbildung, bietet seinen Mitarbeitern attraktive Gehälter und spannende Karrierechancen. Durch eine Anpassung der Vergütung erwarten wir in den ersten sechs Monaten einen Anstieg der Personalkosten in Deutschland um etwa 10 Millionen EUR.

Im ersten Halbjahr investiert Fielmann außerdem verstärkt in die Digitalisierung und den Marktauftritt. Die zusätzliche Ergebnisbelastung beläuft sich auf etwa 2 Millionen EUR.

Fielmann beschleunigt die Expansion in Italien. Zum 30. Juni 2018 betreiben wir 12 italienische Niederlassungen, planen 6 Neueröffnungen für das zweite Halbjahr. Vorlaufkosten sind im Ergebnis der ersten sechs Monate mit etwa 2 Millionen EUR berücksichtigt.

Die Währungskursentwicklung des Schweizer Franken belastet sowohl den Segmentumsatz mit mehr als 6 Millionen EUR als auch das Ergebnis vor Steuern mit mehr als 2 Millionen EUR.

Für das Gesamtjahr halten wir unverändert an unserer im Geschäftsbericht 2017 abgegebenen Prognose fest: Das Ergebnis vor Steuern wird auf Vorjahresniveau liegen. Beim Absatz und Konzernumsatz rechnen wir für 2018 mit einem Wachstum wie im Jahr 2017.

Aktuell (29.06.2018 / 10:35 Uhr) notieren die Aktien der Fielmann AG im Xetra-Handel mit einem Plus von +2,40 EUR (+4,06 %) bei 61,50 EUR.



Chart: Fielmann AG

