MDAX | FUCHS übernimmt Unternehmen in Nordamerika

02.11.019 - Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe (ISIN: DE0005790430) übernimmt das Geschäft von ZIMMARK INC. Bei dem in Burlington, Ontario (Kanada) ansässigen Unternehmen handelt es sich um ein Dienstleistungsunternehmen, das Services in den Bereichen Schmierstoffe und Chemicals Process Management (CPM) anbietet.

Mit der Übernahme erweitert die FUCHS-Gruppe ihr Serviceportfolio im Markt für Industrieschmierstoffe und wird die Prozesse gegebenenfalls auch in den anderen weltweiten Divisionen einsetzen. Das Geschäft wird als eigenständige Division für Chemicals Process Management (CPM) des nordamerikanischen Industriegeschäfts von FUCHS geführt.

"Anspruchsvolle Großkunden von heute wünschen sich eine integrierte Partnerschaft mit ihrem Schmierstofflieferanten. Dabei soll das Serviceangebot die Fluidlösung für die Herausforderungen des Kunden ergänzen. FUCHS bietet eine Vielzahl von Programmen für Chemicals Process Management (CPM) in ganz Europa und in China an. Wir werden künftig das technische Prozessmanagement von ZIMMARK (Z-TPM) nutzen, das den Fokus auf strenge Kontrollpläne legt, um basierend darauf die Servicekomponente in unserem USA-Geschäft auszubauen", erklärt Keith Brewer, Präsident und CEO von FUCHS LUBRICANTS CO., USA. "Mit der Übernahme und insbesondere dem ZIMMARK-Team erweitern wir erheblich unser Serviceangebot für das bestehende Geschäft und können gemeinsam mit unserer Marktpräsenz neue Kunden mit Zusatzleistungen versorgen."

Die Transaktion wird zum 1. November 2019 wirksam.

ZIMMARK beschäftigt 60 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 in Nordamerika einen Umsatz von 4 Mio EUR.

Im Jahr 2018 erzielte die FUCHS-Gruppe einen Umsatz von 2.567 Mio EUR und beschäftigte 5.446 Mitarbeiter. FUCHS LUBRICANTS CO., USA erzielte einen Umsatz von 284 Mio EUR und beschäftigte 420 Mitarbeiter.

