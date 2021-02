MDAX | FUCHS startet mit Joint Venture in Vietnam durch

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

10.02.2021 – Die weltweit im Schmierstoffbereich tätige FUCHS-Gruppe hat 70% des Schmierstoffgeschäfts von STD & S Co., Ltd., einem Distributor für Spezialschmierstoffe mit Sitz in Vietnam, erworben. Das Geschäft wird in die Tochtergesellschaft FUCHS LUBRICANTS VIETNAM COMPANY LTD. integriert, an welcher der Eigentümer von STD & S Co., Ltd. mit 30% beteiligt wird.

Das neue Joint Venture ermöglicht es FUCHS, seinen Kunden zukünftig Automobil-, Industrie-, Bergbau- und Spezialschmierstoffe aus einer Hand anzubieten. Darüber hinaus stärkt FUCHS seine Präsenz im kambodschanischen Markt, der derzeit von STD & S Co., Ltd. bedient wird.

“Vietnam ist ein aufstrebender Markt mit großem Wachstumspotenzial. Das Joint Venture unterstreicht unsere Ambition, uns langfristig in Vietnam zu etablieren und unser Geschäft dort auszubauen”, erklärt Dr. Timo Reister, Vorstandsmitglied bei FUCHS und verantwortlich für die Region Asien-Pazifik.

FUCHS arbeitet bereits seit mehr als einem Jahrzehnt erfolgreich mit STD & S Co., Ltd. zusammen. Das neue Joint Venture beschäftigt 13 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 4,5 Mio EUR.

