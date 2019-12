MDAX | FUCHS stärkt Präsenz durch Joint Ventures

mit Sitz in Simbabwe, Sambia und Mosambik übernommen. FUCHS arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit diesen Partnern zusammen. Nach der jüngsten Gründung einer FUCHS-Gesellschaft in Tansania stärken diese Übernahmen die Präsenz von FUCHS in Afrika südlich der Sahara weiter. Die Joint Ventures beschäftigen 90 Mitarbeiter und erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 21 Millionen EUR.

"Unsere Kunden in diesen Ländern, die Schmierstoffe und Services in Bereichen wie Bergbau, Nutzfahrzeugflotten, allgemeine Industrie, Landwirtschaft, Lebensmittel und Getränke, Konsumgüter und andere Spezialanwendungen benötigen, werden lokal von einer noch stärkeren Fokussierung auf Schmierstoffe profitieren, unterstützt durch internationale Ressourcen", sagt Alf Untersteller, Executive Vice President FUCHS PETROLUB SE.

Die hundertprozentige FUCHS-Gesellschaft FUCHS SOUTHERN AFRICA hat diese drei Vertriebspartner südlich der Sahara langfristig entwickelt. "Die Distributoren haben hervorragende Arbeit beim Aufbau der Marke FUCHS in ihren Ländern geleistet, und der Zeitpunkt, sich an den Unternehmen zu beteiligen, ist passend. Darüber hinaus sieht FUCHS eine große Bedeutung in der Entwicklung Afrikas, wo wir auch einen erheblicher Beitrag zur nachhaltigen sozialen Entwicklung des Kontinents leisten", sagt Paul Deppe, Geschäftsführer von FUCHS SOUTHERN AFRICA.

"FUCHS hat in den letzten Jahren durch die Akquisitionen von LUBRITENE, LUBRASA und OPTIFLOW im Jahr 2014 sowie durch Investitionen in eine hochmoderne, vollautomatische Fettproduktionsanlage, die 2018 in Isando, Johannesburg, eröffnet wurde, erheblich in Südafrika investiert. Diese Investitionen stellen nicht nur eine Versorgung des afrikanischen Markts sicher, sondern sind auch Teil unserer aktuellen globalen Wachstumsinitiative, mit der wir in bestehende und neue Standorte investieren, um unsere Kapazität mithilfe fortschrittlicher Technologien auszubauen. Weitere Werkserweiterungen sind bereits in Planung", sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE.

FUCHS hat die Übernahme unterzeichnet und erwartet den Transaktionsabschluss Anfang 2020.



