MDAX | FUCHS PETROLUB findet was Passendes

Der Hersteller aus Fairhaven, Massachusetts, ist führend in der Innovation, Formulierung und Herstellung von synthetischen Schmierstoffen. Die FUCHS-Gruppe erweitert damit - abhängig vom endgültigen Abschluss dieser Übernahme - ihr Produktportfolio an Spezialschmierstoffen. Neuartige technische Möglichkeiten erlauben die Bedienung anspruchsvollster Anwendungen über verschiedenste Marktsegmente hinweg. Das Unternehmen wird weiterhin von seinem Standort Fairhaven, Massachusetts, aus tätig sein. Die Parteien erwarten, dass die Transaktion gegen Ende 2019 abgeschlossen sein wird.

"Nye's Mission ist es, mit innovativen Unternehmen zusammenzuarbeiten und unsere Spitzentechnologie und unser technisches Know-how zu nutzen, um leistungsstarke Schmierstoffe anzubieten. Nye kombiniert seine Integrität, seine nachgewiesene Erfahrung und sein tiefgreifendes technisches Wissen, um selbst die schwierigsten technischen Herausforderungen seiner Kunden zu lösen, die sich auf die Automobil-, Medizin-, Luftfahrtindustrie und Anwendungen unter Vakuumbedingungen konzentrieren", sagt George Mock, Präsident von Nye.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

"Wir freuen uns sehr, dass Nye Teil der FUCHS-Gruppe wird. FUCHS und Nye sind in den gleichen Branchen tätig, jedoch ermöglicht uns das Nye-Produktangebot von zusätzlichen Anwendungen mit hohem Mehrwert zu profitieren. Dies unterstützt unser Ziel, in unseren Zielmärkten eine ganzheitliche Schmierstofflösung anbieten zu können", sagt Stefan Fuchs, Vorsitzender des Vorstands der FUCHS PETROLUB SE.

"Nye bringt spezifisches technisches Fachwissen und einen einzigartigen, partnerschaftlichen Ansatz in die Kundenbeziehung ein. Wir werden diesen Ansatz nutzen und mit unserer breiten Marktdurchdringung darauf aufbauen. Die Übernahme und das Nye-Team werden unsere Forschungs- und Entwicklungskompetenz deutlich erhöhen. Gleichzeitig werden die Lieferkette und Marktpräsenz von FUCHS dazu beitragen, neu entstehende Kundenbedürfnisse optimal bedienen zu können", ergänzt Keith Brewer, President & CEO von FUCHS LUBRICANTS CO., USA.

Nye beschäftigt 180 Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 51 Mio USD (ca. 46 Mio EUR) in Nordamerika, Europa und Asien. Im Jahr 2018 erzielte die FUCHS-Gruppe mit 5.446 Mitarbeitern einen Umsatz von 2.567 Mio EUR. FUCHS LUBRICANTS CO. (USA) erzielte mit 420 Mitarbeitern einen Umsatz von 284 Mio EUR.

CO2 Neutrales Unternehmen

Ab 2020 werden die 58 FUCHS-Standorte weltweit - vom Energieverbrauch in der Produktion bis hin zu Verbrauchsmaterialen in der Verwaltung - CO2-neutral sein.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Um die CO2-Neutralität bereits ab 2020 umzusetzen, wird FUCHS seine bis dahin noch nicht vermiedenen CO2-Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen ausgleichen. Dies geschieht, indem das Unternehmen in qualitativ hochwertige Klimaschutzprojekte investiert, die vor allem den Ausbau erneuerbarer Energien fördern. Die Projekte werden nach international anerkannten Zertifizierungsstandards, wie beispielsweise dem Gold-Standard, und renommierten Organisationen, wie beispielsweise den Vereinten Nationen (UN), akkreditiert, freigegeben und kontrolliert. Die Validierung der Projektergebnisse in Bezug auf die erzielten CO2-Einsparungen wird durch unabhängige Prüfinstanzen, wie beispielsweise den TÜV, verifiziert.

"Die FUCHS-CO2-Neutralitätsstrategie ist eingebettet in unsere Nachhaltigkeitsstrategie, die wir nun schon im zehnten Jahr verfolgen. Wir übernehmen damit Verantwortung für den globalen Klimaschutz", so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsitzender FUCHS PETROLUB SE, "und leisten einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Ziele des 2015 ratifizierten Pariser Klimaschutzabkommen der UN". Dieses sieht vor, die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius gegenüber vorindustriellen Werten zu begrenzen.

"Bei der Projektauswahl liegt unser Fokus auf Klimaschutzprojekten, welche weltweit die ökonomische, ökologische und soziale Entwicklung in Regionen mit FUCHS-Standorten unterstützen. So werden wir unserer globalen sozialen Verantwortung im Sinne eines "Corporate Citizenship" gerecht", ergänzt Fuchs. Gleichzeitig unterstützt FUCHS auf diese Weise die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN, denen sich das Unternehmen seit 2018 offiziell verpflichtet hat.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

"Klar ist aber auch, dass diese Form der CO2-Kompensation unsere kontinuierliche Suche nach weltweiten Reduzierungspotentialen unserer (vermeidbaren) CO2-Emissionen nur begleiten, aber nicht ersetzen wird", erklärt Apu Gosalia, Chief Sustainability Officer & Vice President Global Intelligence. So konnten beispielsweise die energieverbrauchsspezifischen CO2-Emissionen pro produzierter Tonne FUCHS-Schmierstoff seit dem Jahr 2010 bereits um insgesamt rund 30% gesenkt werden.

Mittelfristig will FUCHS die CO2-Kompensationsleistungen sukzessive zurückfahren und dafür seinen Versorgungsanteil an regenerativen Energien erhöhen und weiter in die Energieeffizienz seiner Standorte investieren. Langfristig strebt das Unternehmen an, seinen Kunden auch CO2-neutrale Produkte zu verkaufen. Dies setzt allerdings voraus, dass FUCHS zukünftig von seinen Lieferanten mit CO2-neutralen Rohstoffen beliefert wird. Nur auf diese Weise kann FUCHS als CO2-neutrales Schmierstoffunternehmen seinen Kunden auch CO2-neutrale Schmierstoffe aus CO2-neutraler Produktion anbieten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Zusätzlich hat sich FUCHS im vergangenen Monat als offizieller Unterstützer der "Allianz für Entwicklung und Klima" des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) angeschlossen. Die Mitglieder in diesem Bündnis, das Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung verbindet, streben perspektivisch Klimaneutralität an, indem sie zugleich CO2-Emissionen vermeiden, reduzieren und kompensieren.

Was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der FUCHS PETROLUB SE? AKTUELL und KOSTENLOS

Aktuell (22.10.2019 / 08:04 Uhr) handeln die Aktien der Fuchs Petrolub im Xetra-Handel zum Schluß Gestern um 17:35 Uhr im Plus mit + 0,40 EUR ( +1,21 %) bei 33,40 EUR.



Chart: Fuchs Petrolub SE | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}