MDAX | Evotec - braut sich da etwas zusammen? Auffällige Bewegungen...

gewisse Entspannung feststellbar schien: Der seit Jahren mit Abstand größte Short - Melvin Capital - baute bis November 2019 seine Shortposition kontinuierlich bis auf 5,31% im Hoch aus, um dann scheinbar langsam seine Position wieder abzubauen. Am 03.04. erreichte man nach Trippelschritten ein "Tiief" bei 4,82%. Eine Entwicklung, die zu bestätigen schien, dass Evotec langsam die "Last" los zu werden könnte. Jede Kurssteigerung war in der Vergangenheit mit der immer wieder gestellten Frage besetzt, wie die engagierten Shorts darauf reagieren könnten.



Und jetzt muss man zweimal hinschauen, was die letzten Tage im Bundesanzeiger gemeldet wurde. Und dass ohne jede Nachricht mit negativem Charakter oder ohne erkennbare "Meinungsänderung" von Analysten oder Marktteilnehmern. Schlag auf Schlag: Melvin Capital erhöhte am 27.04.2020 (Tagesspanne auf XETRA: 23,48 EUR - 21,42 EUR) auf 5,51% (PLUS 0,70%) - waren die 23,48 EUR zu attraktiv? Sollte/musste ein weiteres Ansteigen verhindert werden? UND am 30.04.2020 waren Darsana Capitall mit einer Erhöhung auf 1,22% und der Canada Pension Plan auf 0,91% dabei (Tagesspanne auf XETRA: 23,33 EUR - 22,47 EUR) Und dann am 04.05. war die Meritage Group mit eienr Positionserhöhung "dran" auf 0,95% (plus 0,12%) bei einer Tagesspanne von 22,61 EUR - 22,07 EUR.

Interessant ist das "zufällige" Zusammentreffen dieser Aktivitäten in einem eng begrenzetn Zeitraum. Gibt es irgendwelche Gerüchte, Vermutungen oder möglicherweise anstehende "Veröffentlichungen"? Oder erschien einfach das Kursniveau von rund 23,00 EUR als attraktiv mit der Erwartung, dass bei derartig volatilen Gesamtmarktbewegungen auch bei Evotec wieder leichtere Tage folgen werden? Kaffeesatzlesen wäre einfacher. Auf jeden Fall sollte man aufmerksam die nächsten Tage auf die Bundesanzeigermeldungen achten, ob hier noch mehr "aufgebaut" wird. Die Nahcrichtenlage Evotecs ist derzeit gut bis unaufgeregt. Und die Quartalszahlen sollten auch keine große Überraschung liefern, man sollte relativ corona-unbelastet agieren können bei Evotec. Jedenfalls wird wohl am 15.05.2020 Evotec die Quartalsergebnisse präsentieren. Überraschungen? Eigentlich kaum zu erwarten oder vielleicht doch?

Nachrichtenlage Evotec

Ist schon fast gewohnt positiv. Man meldete sich zuletzt am 30.04. zu Wort: Evotec konnte melden, dass ihr Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle, USA, eine Partnerschaft mit Ology Bioservices Inc.zur Evaluierung und analytischen Charakterisierung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 eingegangen ist.

Evotec's Tochter hat ja bereits in der Vergangenheit namhafte Partner für ihre neue Forschungsstätte in Seattle gewinnen können (Vor wenigen Monaten konnte Just Evotec eine Merck-Einheit als Kunden für die neue Forschungsanlage in Seattle). Die neue Kooperation ist Teil eines Vertrags über die Entwicklung und Herstellung monoklonaler Antikörper zur Behandlung und Prävention von SARS-CoV-2-Infektionen, mit dem das Joint Program Executive Office for Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense Enabling Biotechnologies ("JPEO-CBRND-EB") des US-amerikanischen Verteidigungsministeriums Ology Bio beauftragt hat.



Wieder mal ein Beispiel für die breite Aufstellung Evotecs und seiner Tochtergesellschaften im Bereich der Pharma-Forschung für Dritte. Passt zu den vielen guten Nachrichten, die das Unternehmen in den letzten Monaten liefern konnte. Auch wenn hier wohl nicht der "Multimillionen"-Umsatz winkt, zeigt es doch die hohe Wettbewerbsfähigkeit Evotecs. Mosaikstein für ein schönes Gesamtbild.

22.04.2020: Betazellen-Diabetes Forschung wieder allein in Evotecs Händen: Sanofi steigt nicht aus, weil die Forschungsergebnisse enttäuschend waren, sondern ein Hinweis findet sich hierzu bereits u.a. im Handelsblatt vom 10.12.2019: "Seit Jahren kämpft Sanofi im Diabetes-Geschäft mit hohem Preisdruck. Nun zieht der französische Pharmakonzern die Reißleine und stellt sich neu auf. Die Forschung im Bereich Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen soll eingestellt werden, wie der neue Firmenchef Paul Hudson im Vorfeld eines Investorentags am Dienstag ankündigte." (HB,10.12.2019). also ist eigentlich der heute verkündete Ausstieg eine Chance für Evotec, die ja auhc schon nach neuen Partnern für diesen forschungsbereich suchen. Eine generelle Konzernentscheidung erfolgt meißtens "ohne Rücksicht auf einmalige Kosten" - so dass Evotec der Ausstieg Sanofis möglicherweise sogar noch versüßt wurde. ALSO CHANCE mit dem Risiko, dass man sein Konzept der Verpartnerung und einseitigen Risikoverteilung auf den Partner verlässt - zumindest bis "ein Neuer" gefunden wird.

INTERVIEW MIT DEM CEO EVOTECS - schon im Corona-Schatten geführt, immer noch spannend

Evotec lieferte bereits vorher eine ganze Reihe operativer Highlights in den letzten Wochen ab. Zuerst panCELLa Inc.( Lizenz- und Beteiligungsvereinbarung), am 06.04. dann ein neuer Forschungsstandort in Österreich am Start und direkt ein erster Partner: TAKEDA.Und am 16.04.2020 dann der forcierte Ausbau im Bereich der Nanomedizin: Nicht nur eine Beteiligung wird erworben an der leon-nanodrugs GmbH, sondern Evotec wird gleichzietig leon's proprietäre Technologie in Kombination mit ihren eigenen Kapazitäten in der API-Herstellung sowie der Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle (engl. chemistry, manufacturing and controls, "CMC") einsetzen. EIN SPANNENDES ZUKUNFTSTHEMA.

Evotecs Problem für den Aktienkurs waren schon seit einiger Zeit die Shortaktivitäten, die in der näheren Vergangenheit - auf hohem Niveau - mehr oder weniger verharrten. Und jetzt gibt es wieder Bewegung. Hinschauen. Vorsichtig agieren. mit Überraschungen rechnen. So war Evotec nicht nur in unserer Reihe Aktien in Crash-Zeiten Favorit für uns, sondern auch in unserem Biotech-Vergleich: BB Biotech, Evotec und BioNTech - drei unterschiedliche Ansätze, drei verschiedene Ideen und Risikoprofile

Aktuell (05.05.2020 / 10.07 Uhr) notieren die Aktien der Evotec SE im Frankfurter-Handelnahezu unverändert bei 22,27 EUR.

