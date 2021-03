MDAX | Encavis: Im MDAX und dazu die Analystenerwartungen – Nachhaltigkeit, die Geld verdient.

Das frische MDAX-Mitglied ENCAVIS AG (ISIN: DE0006095003) setzt ihre Expansion fort – vor kurzem befassten wir uns vom nwm noch mit dem Indexaufstieg der Encavis in den MDAX ab dem 22.03.2021 und bemerkten „Auch wenn die Encavis Aktie derzeit relativ weit vom Allzeithoch bei 25,55 EUR – gesehen im Januar – zurückgekommen ist, so war diese „Beruhigung“ wahrscheinlich überfällig und „gut“ für die Aktie. Konsolidierung nach den extremen Anstiegen, die man in den letzten Monaten sehen konnte, war überfällig – die Story ist ungebrochen.“

Und im selben Tenor der Analysten Consensus – und am 23.03.2021 kommen die Zahlen 2020 plus wahrscheinlich Prognose 2021 – gibt dann Klarheit

Aktuell haben alle zehn Analysten der Banken, die Encavis im Research beobachten, an dem Consensus teilgenommen. Und der Consensus spiegelt die veröffentlichten Schätzungen zu den Konzernergebnissen des Geschäftsjahres 2020e sowie die Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2021e wider. Hierbei sind Durchschnittswert, oberer Rand und unterer Rand wiedergegeben.

Und so sah es auch der Platow Brief letzte Woche. Mit klarer Positionierung und Aussage

Mit Encavis haben wir am Dienstag (9.3.) ein Unternehmen neu ins Platow-Musterdepot aufgenommen, das wir schon länger im Blick haben, aber das erst jetzt spannend für uns wurde.

Denn nach der Kursrally Ende 2020 korrigierte die Aktie des Solar- und Windparkbetreibers seit Jahresbeginn um etwa ein Drittel und hat damit das Niveau des vergangenen Herbstes erreicht, als sich die Marke bei 16,00 Euro zweimal als tragfähige Unterstützung erwies.

Damit rechnen wir auch jetzt, denn die Hamburger sind operativ über jeden Zweifel erhaben. Die 2020er-Ziele dürften sie erreicht haben (vgl. PB v. 8.3.), für das Gj. 2021 erwarten wir Zuwächse im niedrigen zweistelligen Prozentbereich. Denn besonders das Solargeschäft ist äußerst lukrativ und profitabel. Nachdem 2020 sieben Solarparks neu ans Netz gingen, stehen für dieses Jahr bisher drei fest.

Der anstehende Aufstieg in den MDAX macht das Encavis-Papier (18,12 Euro; DE0006095003) zusätzlich attraktiv, da es auf die Kauflisten von Fonds und ETFs rückt. Den Rückenwind wollen wir nutzen, weshalb wir am Dienstag zu Handelsbeginn auf Xetra 1 200 Aktien zu je 18,10 Euro gekauft haben.

Greifen Sie bei Encavis weiterhin zu mit Stopp bei 13,25 Euro.