MDAX: Dividendenrendite 2016 – die Tops und Flops! (Deutsche Pfandbriefbank, RTL Group, Aareal Bank, alstria office REIT, Innogy, Zalando, Salzgitter, Leoni, Lanxess, Stada)

unter Anlegern gilt sie längst als eine der wichtigsten Bezugsgrößen – die Dividendenrendite. Diese beschreibt die Relation von gezahlter oder zu erwartender Dividende zum aktuellen Kurswert der Aktie. Dabei gilt die Faustregel: Je höher die Dividendenrendite ausfällt, umso rentabler ist das Wertpapier. Dennoch ist Vorsicht geboten: Solche Kennziffern dürfen Sie nie isoliert vom Gesamtzusammenhang betrachten.

Die Dividendensaison 2017 steht bevor. Diese findet traditionellerweise während der Monate April und Mai statt. Im Zuge der Hauptversammlungen schüttet dann ein Großteil der Aktiengesellschaften Gewinne an ihre Anleger aus.

RTL Group und Ströer

Die RTL Group verfügt über Anteile an 60 Fernseh- und 31 Radiosendern und gilt als eines der größten europäischen Medienunternehmen. Im ersten Halbjahr 2016 verbesserte sich der Konzernumsatz um 3,2 Prozent auf 2,88 Milliarden Euro. Überzeugen konnte vor allem die Groupe M6 – ein französischer Privatsender, welcher zu knapp 50 Prozent zur RTL Group gehört. Gut lief es ebenfalls für RTL Deutschland. Für das Geschäftsjahr 2016 erwartet man eine Dividendenausschüttung in Höhe von insgesamt 4,00 Euro. Dabei verteilten sich 1,00 Euro auf die Zwischendividende und 3,00 auf die Schlussdividende. Die Hauptversammlung findet am 19. April 2017 statt.

Europas führende Online-Plattform für Mode Zalando plant auch für die kommenden Jahre keine Dividendenauszahlung. Dies hat Rubin Ritter, Vorstand bei Zalando, bereits während der letztjährigen Hauptversammlung bestätigt. So wolle man die erwirtschafteten Gewinne weiterhin in „Wachstum investieren“. Für 2016 erwartet man ein Umsatzwachstum von 20 bis 25 Prozent – die Zahlen für das vierte Jahresviertel sowie für das komplette Jahr 2016 werden am 1. März 2017 präsentiert. Die Hauptversammlung findet am 31. Mai 2017 statt.

Tops & Flops

Die nachfolgenden Werte repräsentieren den Stand vom 17. Februar 2017. Dabei bezieht sich die Rendite auf die Dividende, die Unternehmen für das vergangene Geschäftsjahr ausgeschüttet haben. Die angegebenen Zahlen basieren teilweise auf Schätzungen.

Die Top 5:

Deutsche Pfandbriefbank: 6,06 % RTL Group: 5,48 % Aareal Bank: 5,23 % alstria office REIT: 4,59 % Innogy: 4,58 %

Die Flop 5:

Zalando: 0,00 % Salzgitter: 0,66 % Leoni: 0,90 % Lanxess: 1,04 % Stada: 1,33 %

Ein Gastbeitrag von Norman Stepuhn.

