MDAX: Deutsche Euroshop ein Schnäppchen, Vorsicht bei STADA?

Kommentar von Mark de Groot

Liebe Leser,

in den letzten beiden Wochen haben die Analysten ihre Kursziele insbesondere für Brenntag, Dürr und Osram deutlich zusammengestrichen. Spürbar zulegen konnten bei der Experteneinschätzung hingegen die Papiere von Covestro, Jungheinrich, Rational und STADA. Beim Übernahmekandidaten STADA Arzneimittel ist aber nach Meinung der Analysten dennoch Vorsicht geboten. Wir haben für Sie alle aktuellen Analysten-Kursziele der MDAX-Titel genauer unter die Lupe genommen und zu einer Übersicht zusammengestellt, inklusive Vergleich zum Stand der Dinge vor 14 Tagen.

Bei STADA stört die Analysten die Kursexplosion nach Annahme des Übernahmeangebots, das im Übrigen deutlich unter dem jetzigen Kurswert lag. Vor diesem Hintergrund halten die Experten die Aktie momentan für überteuert. Allerdings spiegelt der Börsenpreis die Erwartungen des Marktes an forciertes Wachstum bei STADA nach Einstieg der Finanzinvestoren wider. Denn insbesondere im globalen Absatz der Medikamente schlummert möglicherweise noch viel Potenzial.

Deutlich günstiger als vor zwei Wochen wird wiederum die Ströer-Aktie derzeit bewertet (Potenzial von +16,8 %). An der Analysteneinschätzung hat sich in diesem Zeitraum allerdings nichts geändert. Der größere Abstand zwischen Kurswert und durchschnittlichem Kursziel resultiert einzig und allein aus dem Korrektur-Modus, den die Aktie derzeit durchläuft.

Zu den Zahlen

Ich persönlich vertraue auf die Schwarmintelligenz, deshalb die Angabe des Median-Werts (Mittelwert) in Euro aus allen Kurszielen für eine Aktie. Wenn Sie als Anleger diesen Wert betrachten, ist für Sie aber wichtig, zu wissen, wie groß dieser Schwarm ist. Daher die Angabe der Analystenzahl, die sich zur Aktie geäußert hat. Als Faustregel gilt: Je größer das Unternehmen, umso mehr Analysten beschäftigen sich mit dem Titel.

Zusätzlich zeigen wir Ihnen in der Tabelle die durchschnittliche Bewertung Mitte August an („Vor 2 Wochen“) und die Veränderung in absoluten Zahlen („Differenz“). So erkennen Sie, in welche Richtung sich die Einschätzung der Analysten derzeit bewegt.

Und der prozentuale Abstand zum realen Kurswert ist selbsterklärend. Nach dieser Kennziffer sortieren wir auch die Tabelle. Bitte beachten Sie aber das Erfassungsdatum der letzten Aktualisierung, das Sie unterhalb der Tabelle finden. Denn ich werde die Liste nur im 14-Tages-Rhythmus updaten.

Unternehmen

Analysten

Kursziel in €

Vor 2 Wochen

Differenz

Abstand in %

Deutsche EuroShop

19

41,60

42,00

-0,40

25,40%

Steinhoff

15

5,05

5,40

-0,35

24,90%

Schaeffler

17

14,75

15,00

-0,25

24,60%

RTL Group

19

77,50

79,00

-1,50

21,60%

Evonik Industries

24

33,00

33,00

0,00

21,20%

Ceconomy

18

11,00

11,25

-0,25

19,50%

Zalando

27

47,00

46,50

0,50

18,10%

Gerresheimer

15

78,00

78,00

0,00

18,00%

Ströer

18

63,00

63,00

0,00

17,70%

Airbus Group

28

82,50

82,00

0,50

16,80%

MTU Aero Engines

27

136,50

136,50

0,00

16,10%

alstria office REIT

16

14,00

14,00

0,00

13,70%

Rheinmetall

19

96,50

96,00

0,50

12,40%

Brenntag

22

50,00

52,00

-2,00

12,30%

Südzucker

16

20,00

20,00

0,00

12,00%

Aareal Bank

14

38,50

38,50

0,00

11,90%

Leoni

20

56,00

56,00

0,00

11,10%

Lanxess

26

69,50

70,00

-0,50

10,90%

Covestro

22

72,00

70,00

2,00

9,10%

TAG Immobilien

14

15,25

14,20

1,05

8,80%

Norma Group

18

55,50

56,00

-0,50

8,50%

LEG Immobilien

23

92,00

92,00

0,00

8,40%

GEA Group

29

40,00

40,00

0,00

8,10%

CTS Eventim

11

40,00

40,00

0,00

8,10%

Axel Springer

19

55,80

55,80

0,00

7,30%

Bilfinger

13

36,50

36,50

0,00

7,20%

Deutsche Wohnen

28

38,05

37,65

0,40

6,60%

pbb

11

12,60

12,60

0,00

6,40%

Krones

15

110,00

110,00

0,00

5,90%

Dürr

22

102,25

105,50

-3,25

4,50%

Symrise

26

64,00

63,60

0,40

4,20%

Hannover Rück

28

105,95

105,90

0,05

4,10%

Salzgitter

25

39,05

39,00

0,05

3,40%

Wacker Chemie

21

110,00

110,00

0,00

2,20%

HELLA

21

47,00

47,00

0,00

1,30%

Jungheinrich

17

36,00

34,00

2,00

1,10%

Kion Group

19

77,00

76,00

1,00

0,50%

innogy

25

37,00

36,50

0,50

-0,10%

K+S

27

20,00

20,80

-0,80

-0,10%

Osram Licht

20

68,00

70,00

-2,00

-1,40%

Talanx

20

34,00

34,00

0,00

-2,20%

Fraport

26

80,00

80,00

0,00

-3,50%

Hugo Boss

33

68,50

68,50

0,00

-3,70%

Fielmann

15

67,00

67,00

0,00

-3,90%

Fuchs Petrolub

14

44,50

44,50

0,00

-4,70%

Aurubis

19

71,50

71,50

0,00

-4,80%

Rational

11

506,00

495,00

11,00

-7,20%

Uniper

23

19,15

18,70

0,45

-8,40%

Hochtief

12

134,00

134,00

0,00

-9,50%

STADA Arzneimittel

13

65,77

63,25

2,52

-16,30%



Letzte Aktualisierung am 1.9.2017, 15:00 Uhr

Ein Beitrag von Mark de Groot.