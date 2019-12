MDAX | Delivery Hero wird gefeiert - zu RECHT

4 Milliarden USD für Woowa - Marktführer mit über 111.000 angeschlossenen Restaurants, passt doch. Die Aktienkursentwicklung heute gibt dem Management recht - der Kurs explodiert förmlich um über 13%. UND die Technologie von Delivery wird das Geschäft in Südkorea noch beschleunigen, gibt es bereits schon und muss nur noch auf die Landessprache angepasst werden:Die Möglichkeit, die Technologieplattform, das globale Know-how und bereits erfolgreichen Methoden von Delivery Hero zu nutzen, um das Serviceangebot von Woowa zum Nutzen von Kunden, Restaurants, Mitarbeitern und Fahrern zu verbessern - und natürlich der Marge und dem Umsatz. Delivery Hero verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Weitergabe global bewährter Methoden und Know-how, die in Korea zum Nutzen aller Beteiligten eingesetzt werden können. Was konkret für den südkoreanischen Markt bedeutet: Weiterer Ausbau der Eigenlieferung, einschließlich der Nutzung der Delivery Hero-Logistikplattform, um die Lieferzeiten zu verkürzen./ Unterstützung bei der Ausdehnung in angrenzende On-Demand-Dienstleistungen und der vertikalen Integration, z. B. "Dark Stores", um den Verbrauchern eine größere Auswahl zu bieten.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, kommentierte: "Wir freuen uns, eine strategische Partnerschaft mit Woowa Brothers eingehen zu können. Woowa ist führend bei innovativen technologischen Dienstleistungen und hat Korea in der globalen Online-Essenslieferindustrie einen Platz auf der Landkarte verschafft. Wir unterstützen Woowa Brothers uneingeschränkt dabei, weiterhin Investitionen zu tätigen und Innovationen zum Nutzen der weiteren Branchenteilnehmer, darunter Verbraucher, Restaurants, Mitarbeiter und Fahrer, zu entwickeln. Zu diesem Zweck wird Delivery Hero das Joint Venture mit seinen globalen Ressourcen uneingeschränkt unterstützen."

Delivery bewertet das Objekt der Begierde "Woowa" (Erwerb schrittweise,im ersten Schritt bis zu 88% - Rest bleibt vorerst bei der operativen Führung/Gründern, ist aber auch schon gesichert) mit einem Unternehmenswert von USD 4,0 Mrd. (EUR 3,6 Mrd.). Die Gegenleistung wird aus bis zu ca. EUR 1,7 Mrd. in bar und bis zu ca. EUR 1,9 Mrd. in neuen Delivery Hero-Aktien bestehen. DAFÜR BEKOMMT MAN EINEN FERTIGEN ONLINE ESSENSLIEFERSERVICE UND MARKTFÜHRER - Woowa Brothers Corp. ("Woowa"), Betreiber des größten südkoreanischen Online-Essenslieferservice. Das Geschäftsmodell von Woowa kombiniert einen Marktplatz (Baemin Service) mit eigenen Lieferfähigkeiten (Baemin Riders) und umfasst damit zusammenhängende Dienstleistungen (Baemin Market und Baemin Restaurant Supply).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Die Wachstumsrate in Südkorea passt zu Delivery

Nach Angaben von Woowa steigerte Woowa in dem zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr den Umsatz in ihrem Korea Geschäft gegenüber dem Vorjahr um 96 % auf EUR 242 Mio., wobei der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, "GMV") EUR 4,0 Mrd. erreichte und ein EBITDA von EUR 46 Mio. erzielt wurde. Für den zum 30. September 2019 endenden Neunmonatszeitraum erreichte das Geschäft von Woowa ca. 100 Mio. Bestellungen, einen GMV von EUR 4,6 Mrd. und Umsätze von EUR 301 Mio., was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 58 %, 65 % bzw. 84 % entspricht. PLUS PERSPEKTIVE: Der koreanische Markt für Online-Essenslieferung ist noch in einer frühen Phase, und die Mehrheit der Verbraucher bestellt immer noch über das Telefon. Dies bietet die Möglichkeit, in einen adressierbaren Markt mit einem Gesamtvolumen von 83 Mrd. EUR für Essensservice und 192 Mrd. EUR für Lebensmittel über das nächste Jahrzehnt erschließen

DIE 1,7 MRD in Cash wird Delivery Hero durch eine Kombination von Fremdkapital- und Eigenkapital-/eigenkapitalgebundene Instrumente finanzieren. Hier werden vielleicht interessante Instrumente am Markt angeboten werden. Vielleicht eine Wandelanleihe.

Jedenfalls passt der Zukauf, die hohen Wachstumsraten bestimmen den natürlich im Verhältnis hohen Preis - aber diese Multiples sind üblich in diesem Wachstumssegment. Delivery steigt in neue Dimensionen auf - ob und wie Synergien gehoben werden können, ist eine interessante Frage - ähnliches Konzept, anderer Ort, hier geht es wohl eher um Wachstumspotential und nicht in erster Linie in Synergien.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Delivery Hero ist spätestens jetzt in der Championsleague angekommen... und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der Aktie?

GANZ ASIEN SOLL ES WERDEN

"Das Joint Venture schafft eine Plattform, um in attraktive Opportunitäten im asiatisch-pazifischen Raum zu investieren und die Präsenz von Delivery Hero und Woowa in Asien weiter auszubauen." heisst es bei Delivery, man hat also noch einiges weiteres vor - 50 Mio. Fonds soll die weitere Expansion im asiatischen Raum beschleunigen.

Delivery wird durch den Kauf in einer seiner wichtigsten Wachstumsregionen - Asien - breiter aufgestellt und stärkt die Position als größte globale Plattform für die Essenszustellung außerhalb Chinas gemessen an der Anzahl der Bestellungen. Big is beautifull! Und bringt Skaleneffekte für technologiebasierte Plattformen, genau das was Anlegern gefällt.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Bongjin Kim, CEO und Gründer von Woowa, kommentierte: "Der koreanische Markt für Essenslieferungen befindet sich noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und bietet enorme Möglichkeiten, den Kundenstamm zu vergrößern und auf angrenzende On-Demand-Services zu expandieren. Wir freuen uns, mit Delivery Hero eine Partnerschaft einzugehen, um deren Plattform und globales Know-how zu nutzen, um die Expansion in Asien zu erleichtern und das hohe Potenzial des koreanischen Markts weiter zu erschließen. Die Partnerschaft wird auch dazu beitragen, Skaleneffekte zu erzielen, um im Wettbewerb mit globalen und inländischen IT-Giganten bestehen zu können. Gemeinsam wollen wir die Entwicklung von Online-Essenslieferservices zum Nutzen von Verbrauchern, Restaurants und Fahrern fördern und in diese investieren."

Ein neues Amazon oder…

Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für Essensbestellungen und -Lieferungen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer, Bestellungen und Anzahl an Online- und mobile Plattformen. Delivery Hero unterhält 33 marktführenden Positionen in 41 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region. Delivery Hero betreibt zudem in über 300 Städten weltweit seinen eigenen Logistikdienst. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter. Letztes Jahr trennte man sich ja von pizza.de und einigen anderen, um sich zu fokussieren.

Aktuell (13.12.2019 /10:09 Uhr) handeln die Aktien der Delivery Hero AG im Frankfurter Handelmit einem kräftigen Plus von derzeit 13,92 % bei 57,14 EUR.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Chart: Delivery Hero S.E. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}