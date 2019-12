MDAX | Delivery Hero kauft sich in neue Dimensionen - Südkorea lockte

Delivery bewertet das Objekt der Begierde "Woowa" (Erwerb schrittweise, bis zu 88% - Rest bleibt bei der operativen Führung/Gründern) mit einem Unternehmenswert von auf bargeldloser und schuldenfreier Basis und vor bestimmten Anpassungen von USD 4,0 Mrd. (EUR 3,6 Mrd.) zu Grunde. Die Gegenleistung wird aus bis zu ca. EUR 1,7 Mrd. in bar und bis zu ca. EUR 1,9 Mrd. in neuen Delivery Hero-Aktien bestehen. DAFÜR BEKOMMT MAN EINEN FERTIGEN ONLINE ESSENSLIEFERSERVICE UND MARKTFÜHRER - Woowa Brothers Corp. ("Woowa"), Betreiber des größten südkoreanischen Online-Essenslieferservice. Das Geschäftsmodell von Woowa kombiniert einen Marktplatz (Baemin Service) mit eigenen Lieferfähigkeiten (Baemin Riders) und umfasst damit zusammenhängende Dienstleistungen (Baemin Market und Baemin Restaurant Supply).{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

Die Wachstumsrate in Südkorea passt zu Delivery

Nach Angaben von Woowa steigerte Woowa in dem zum 31. Dezember 2018 endenden Geschäftsjahr den Umsatz in ihrem Korea Geschäft gegenüber dem Vorjahr um 96 % auf EUR 242 Mio., wobei der Bruttowarenwert (Gross Merchandise Value, "GMV") EUR 4,0 Mrd. erreichte und ein EBITDA von EUR 46 Mio. erzielt wurde. Für den zum 30. September 2019 endenden Neunmonatszeitraum erreichte das Geschäft von Woowa ca. 100 Mio. Bestellungen, einen GMV von EUR 4,6 Mrd. und Umsätze von EUR 301 Mio., was einen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr von 58 %, 65 % bzw. 84 % entspricht.

UND DIE 1,7 MRD in Cash wird Delivery Hero durch eine Kombination von Fremdkapital- und Eigenkapital-/eigenkapitalgebundene Instrumente finanzieren. Hier werden vielleicht interessante Instrumente am Markt angeboten werden. Vielleicht eine Wandelanleihe.

Jedenfalls passt der Zukauf, die hohen Wachstumsraten bestimmen den natürlich im Verhältnis hohen Preis - aber diese Multiples sind üblich in diesem Wachstumssegment. Delivery steigt in neue Dimensionen auf - ob und wie Synergien gehoben werden können, ist eine interessante Frage - ähnliches Konzept, anderer Ort, hier geht es wohl eher um Wachstumspotential und nicht in erster Linie in Synergien.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Q3 hat uns seinerzeit begeistert - und jetzt dieser Schub

Schon fast sensationell wie es Delivery Hero gelingt weltweit zu wachsen und dabei die Profitabilität nicht aus den Augen zu verlieren und sich dem Break Even zu nähern - durch Volumenausweitung.. Hier vorab eine Flut von guten Zaheln: Die Bestellzahlen stiegen um 92 % im Vorjahresvergleich von 95 Mio. in Q3 2018 auf 181 Mio. in Q3 2019 (Q3 2018: 49 % im Vorjahresvergleich). Der GMV stieg währungsbereinigt um 73 % im Vorjahresvergleich bzw. in Berichtswährung um 76 % auf 1.972 Mio. EUR (Q3 2018: 40 % im Vorjahresvergleich in Berichtswährung).Die Take-rate der Gruppe stieg auf 19,8 %. Ohne die eigenen Lieferservices lag die Take-rate bei 12,0 % (gestiegen von 11,2 % in Q3 2018), wobei sie aufgrund der frühen Entwicklungsphase dieses Geschäfts noch auf sehr geringem Niveau ist und daher über ein deutliches Upside-Potenzial verfügt.

Insgesamt: + 117% UMSATZ, STARK. Und so äußert sich Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero zu Recht zufrieden im Oktober; "Die Gruppe hat im dritten Quartel hervorragende Ergebnisse erziehlt. Der deutliche Anstieg des Bestellvolumens und Ausbau der eigenen Lieferservices unterstreicht das unglaubliche Umsatzwachstum von 117 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wir haben dies durch die Fokussierung auf Innovation und die Verbesserung des Kundenerlebnisses erreicht, wobei unsere Investitionen das Top-Line-Wachstum weiter beschleunigen. Wir setzen unsere Ressourcen weiterhin für die Märkte mit den überzeugendsten langfristigen Chancen ein. Der erfreuliche Start in das vierte Quartal stimmt uns zuversichtlich, dass wir unsere erhöhte Umsatzprognose für das Gesamtjahr erreichen können."{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google-300-250)}

Delivery Hero sollte dieses Jahr zeigen, dass man weiter wachsen kann UND Geld verdienen... und was sagt die Analyse von HEUTE zu den Perspektiven der Aktie?

PROGNOSE HOCH - hohe Investitionen kosten kurzfristig Gewinnbeiträge

Delivery Hero erhöht seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 auf 1,44 bis 1,48 Mrd. EUR. Zuvor war ein Erreichen des "oberen Endes der Umsatzprognose von 1,3 bis 1,4 Mrd. EUR erwartet worden.

Das bereinigte EBITDA im Geschäftsjahr 2019 wird von Delivery Hero am unteren Ende der zuvor kommunizierten Prognose von minus 370 Mio. EUR bis minus 420 Mio. EUR erwartet. Grund hierfür sind beschleunigte Investitionen in zusätzliche vertikale Angebote. Für das Segment Europa wird erwartet, dass in Q4 2019 die Gewinnschwelle auf Basis des bereinigten EBITDA erreicht wird. Das MENA Essenliefergeschäft2 dürfte im Geschäftsjahr 2019 ein bereinigtes EBITDA von 65 Mio. EUR erwirtschaften. Dabei sollte das für H2 2019 erwartete bereinigte EBITDA von 75 Mio. EUR die Verluste, die in H1 2019 im Zusammenhang mit der Änderung der Drittlogistik bei Hungerstation und der Integration von Zomato UAE entstanden sind, nahezu ausgleichen. Außerhalb des Essenliefergeschäfts ist es das Ziel des MENA Segments, in Dark Stores und Virtuelle Restaurants zu investieren. Diese werden das bereinigte EBITDA netto mit rund 20 Mio. Euro belasten. Damit baut Delivery Hero die Präsenz seiner Dark Stores in Q4 2019 von 1 auf 5 Märkte aus und steigert die Zahl seiner Virtuellen Restaurants von 20 auf über 100.

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Ein neues Amazon oder…

Delivery Hero ist einer der weltweit führenden Online-Marktplätze für Essensbestellungen und -Lieferungen in Bezug auf Anzahl der Restaurants, aktiver Nutzer, Bestellungen und Anzahl an Online- und mobile Plattformen. Delivery Hero unterhält 33 marktführenden Positionen in 41 Ländern in Europa, dem Nahen Osten & Nordafrika (MENA), Lateinamerika und der Asien-Pazifik-Region. Delivery Hero betreibt zudem in über 300 Städten weltweit seinen eigenen Logistikdienst. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin beschäftigt weltweit über 22.000 Mitarbeiter. Letztes Jahr trennte man sich ja von pizza.de und einigen anderen, um sich zu fokussieren.

Aktuell (13.12.2019 / 07:47 Uhr) handeln die Aktien der Delivery Hero AG auf Tradegate zum Handelsschluß gestern im Plus bei 50,24 EUR.{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}



Chart: Delivery Hero S.E. | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}