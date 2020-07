MDAX | Delivery Hero - Prognose hoch, erwartet

28.07.2020 - Delivery Hero S.E. (ISIN: DE000A2E4K43) meldete nach einem Einbruch im April ein insgesamt um 94% beschleunigtes Auftragswachstum im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres. Im Juni sah man sogar ein Bestellungsplus von 104% im Vergleich zum gleichen Monat des Vorjahres.UND SO IST DIE HEUTIGE PROGNOSEERHÖHUNG WENIG ÜBERRASCHEND: Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 2,4-2,6 auf 2,6-2,8 Mrd. EUR erhöht. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Niklas Östberg, CEO von Delivery Hero, sagte: "Wir sind stolz auf die unglaubliche Leistung im zweiten Quartal. Die Initiativen zur Erweiterung unseres Lieferservices, zur Verbesserung der operativen Leistung und die Investitionen in Q-Commerce treiben unser Geschäft auf Rekordhöhen. Was uns besonders anspornt ist, dass immer mehr Menschen sich für ihre täglichen Bedürfnisse an Delivery Hero wenden. Dadurch, dass wir schnell auf die Herausforderungen der jüngsten Marktentwicklungen reagieren konnten, werden wir unsere Jahresprognose für 2020 auf 2,6-2,8 Milliarden EUR anheben."

Und Delivery Hero expandiert weiter - Gewinne werden wohl deshalb weiter auf sich warten lassen...

Während das Angebot des Unternehmens nun mehr als 630.000 Restaurants abdeckt, mit allein ca. 130.000 neuen Restaurants - will mna weiter expandieren: Japan als neuen "Markt" und die Erweiterung um Südkoreas Marktführer sollte auch im zweiten Halbjahr genehmigt werden: Im dritten Quartal wird Delivery Hero in Japan unter der foodpanda Marke den Betrieb aufnehmen, beginnend mit einer Handvoll Städte.

Und auch das Ausliefern von Lebensmitteln, Pharmazeutika, Blumen und anderen Produkten - Q-Commerce - wird bereits in 37 Ländern angeboten und soll kräftig expandieren - Steigerung der fahrerauslastung mit annähernd 100% Wachstum im Q2, aber erst am Anfang, wohl auch noch ein kräftiger Verlustbringer. Marketshare geht bei delivery Hero, solange die Märrkte nicht verteilt sind, vor Gewinn. Langfristig soll sich das auszahlen. Bei den "essenslieferungsdiensten" erreicht man das auf den meißten der etablierten Märkte - aber die Expansion in dne neueren Märkten kostet - noch.

Chart: Delivery Hero S.E. | Powered by GOYAX.de

