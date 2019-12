MDAX | Cancom legt den Übernahmeturbo ein

Die CANCOM SE (ISIN: DE0005419105) will keine Zeit beim Cloud-Segment verlieren - die ersten werden die größten Marktanteile für sich gewinnen.

Also besorgt sich Cancom auf schnellstem Weg neues Cash, um günstige oder sich bietende Gelegenheiten zum Ausbau der Cloudaktivitäten kurzfristig wahrnehmen zu können. Der Vorstand der CANCOM SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen. Unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals I/2018 soll unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre das Grundkapital der CANCOM SE um bis zu 3.504.363,00 Euro erhöht werden. Dies entspricht rund 10 Prozent des aktuellen Grundkapitals. Die Erhöhung erfolgt gegen Bareinlagen durch Ausgabe von bis zu 3.504.363 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 4. Dezember 2019 bekanntgegeben. Die Zulassung und die Lieferung der neuen Aktien finden voraussichtlich am 9. Dezember 2019 statt. Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Stärkung der Eigenkapitalbasis der CANCOM Gruppe und für weitere Unternehmensakquisitionen, insbesondere zur Unterstützung des Wachstums im Konzernsegment Cloud Solutions, eingesetzt werden.

Cloud wächst stärker als der Rest, wiederkehrende Umsätze steigen

Im Konzernsegment Cloud Solutions erwirtschaftete CANCOM zwischen Januar und September 2019 eine Umsatzverbesserung von 22,4 Prozent auf 213,8 Mio. Euro (Vj: 174,7 Mio. Euro). Das EBITDA (bereinigt) stieg um 27,2 Prozent auf 56,1 Mio. Euro (Vj: 44,1 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge (bereinigt) betrug entsprechend 26,2 Prozent (Vj: 25,3 Prozent).

Auch bei der zum Cloud Solutions Segment gehörigen und für die Unternehmensstrategie besonders wichtigen Kennzahl Annual Recurring Revenue setzte CANCOM den bestehenden Wachstumstrend fort. Der ARR, der wiederkehrende Umsätze aus Managed-Services-Verträgen und der AHP Enterprise Cloud abbildet, lag zum 30. September 2019 bei 156,6 Mio. Euro und damit um 25,3 Prozent über dem Vorjahreswert (Vj: 125,0 Mio. Euro). Diese Entwicklung wurde ohne Akquisitionsunterstützung, also vollständig organisch, erzielt. Damit erhöhte CANCOM den ARR allein im dritten Quartal, also im Vergleich zum Stand von Juni 2019 um 7,6 Prozent (Juni 2019: 145,5 Mio. Euro).

Über CANCOM

Als Digital Transformation Partner begleitet CANCOM Unternehmen in die digitale Zukunft. Die Komplexität der IT der Kunden wird reduziert. Um den IT-Bedarf von Unternehmen, Organisationen und dem öffentlichen Sektor ganzheitlich abzubilden, bietet CANCOM passgenaue IT von A bis Z aus einer Hand.

Das IT-Lösungsangebot der CANCOM Gruppe enthält Beratung, Umsetzung, Services sowie den Betrieb von IT-Systemen. Kunden profitieren dabei von der umfangreichen Expertise sowie einem ganzheitlichen und innovativen Portfolio, das die für eine erfolgreiche digitale Transformation notwendigen Anforderungen an die IT von Unternehmen abdeckt. Als Hybrid IT Integrator und Service Provider liefern wir ein Leistungs- und Lösungsspektrum, das Business Solutions und Managed Services wie Cloud Computing, Analytics, Enterprise Mobility, IT-Security, Hosting oder As-a-Service-Angebote umfasst.

Zukäufe gab es dieses Jahre bereits und nach der erfolgreichen Kapitalerhöhung werden wohl noch einige Meldungen folgen, ohne Not erhöht man nicht so kurzfristig sein Kapital . Ohne Not Gelegenheiten zu verpassen bei fehlender Liquidität.

Aktuell (03.12.2019 / 18:32 Uhr) notieren die Aktien der Cancom SE im Frankfurter-Handel mit einem Minus von -2,25 EUR (-4,31 %) bei 50,00 EUR. Der Kurs spiegelt eine gewisse Angst vor Verwässerung der Anteile wider und möglicherweise einen gewissen Zweifel an dem Erfolg der geplanten "Einkaufstour".



