MDAX | CTS Eventim rockt Rammstein

Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) ,hat mit dem Vorverkaufsstart für die Europatournee der Band Rammstein einen neuen Rekord erzielt. Erstmals in seiner Geschichte verkaufte Europas führendes Ticketing- und Live Entertainment-Unternehmen unmittelbar nach Vorverkaufsstart mehr als 800.000 Eintrittskarten für eine Tournee.

Die Nachfrage überstieg das verfügbare Kartenkontingent um ein Vielfaches. Alle zehn Deutschland-Konzerte waren innerhalb von wenigen Stunden ausverkauft. In der ersten Stunde des Vorverkaufs waren permanent mehr als eine Million Besucher mit in der Spitze mehr als 80.000 Systemanfragen pro Sekunde auf den Portalen von EVENTIM. Dies stellte das Buchungssystem vor besondere Herausforderungen.

Rammstein bestreiten zwischen Mai und August 2019 ihre erste Stadiontour überhaupt. Organisiert von ihrem langjährigen Tourneeveranstalter MCT, gastiert die Band für 30 Konzerte in 24 Städten und 17 Ländern. CTS EVENTIM ist in den meisten Ländern exklusiver Ticketing-Partner von Rammstein und vermarktet Tickets für alle Konzerte. Speziell für den Rammstein-Vorverkauf hat das Unternehmen darüber hinaus eine Reihe von Sonderlösungen implementiert:{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Der weltweite Presale für Fanclubmitglieder, den die Band ihren Fans traditionell anbietet, wurde über die Systeme von CTS EVENTIM abgewickelt. Um einen gewerbsmäßigen Weiterverkauf auf dem Zweitmarkt gezielt einzudämmen, sind die Tickets in vielen Ländern - unter anderem in Deutschland - individuell personalisiert. Rammstein zählen bei der Personalisierung von Tickets zu den Vorreitern und haben in Zusammenarbeit mit ihrem Management und MCT bereits in der Vergangenheit entsprechende Maßnahmen ergriffen. Für die Rückgabe von Tickets gemäß den AGB von MCT (bspw. im Falle von Krankheit) wird die EVENTIM-eigene Sekundärplattform fanSALE zum Einsatz kommen. Zudem gibt es pro Käufer landesspezifische Mengenlimitierungen.

Alexander Ruoff, COO von CTS EVENTIM, kommentierte: "Wenn eine Band innerhalb kürzester Zeit eine so außerordentlich hohe Zahl an Tickets verkauft, zeugt das von ihrem künstlerischen Ausnahmestatus und der ungebrochenen Zugkraft von Live-Musik. Wir danken Rammstein, Scumeck Sabottka und MCT für das Vertrauen in unsere Arbeit."

Zu Eventim

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und

Live Entertainment. 2017 wurden mehr als 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet - stationär, online und mobil. Zu den Onlineportalen zählen Marken wie eventim.de, oeticket.com, ticketcorner.ch, ticketone.it und entradas.com. Zur EVENTIM-Gruppe gehören außerdem zahlreiche Veranstalter von Konzerten, Tourneen und Festivals wie "Rock am Ring", "Rock im Park", "Hurricane" oder "Southside". Darüber hinaus betreibt CTS EVENTIM einige der renommiertesten Veranstaltungsstätten Europas, etwa die Kölner LANXESS arena, die Berliner Waldbühne und das EVENTIM Apollo in London. Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN DE 0005470306) ist seit 2000 börsennotiert und seit 2015 Mitglied des MDAX. Im Jahr 2017 erwirtschafteten 3.020 Mitarbeiter in 23 Ländern einen Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro.

Aktuell (09.11.2018 / 10:13 Uhr) notieren die Aktien der CTS Eventim AG & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Minus von -0,02 EUR (-0,06 %) bei 33,14 EUR.



Chart: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}