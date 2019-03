MDAX | CTS EVENTIM erzielte 2018 Bestwerte und plant Dividendensteigerung

20.03.2019 - CTS EVENTIM (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, plant die elfte Erhöhung der Basisdividende in Folge. Das Unternehmen erzielte 2018 einen Konzernüberschuss von 118,5 Mio. Euro (Vorjahr: 112,8 Mio. Euro) und ein Ergebnis pro Aktie von 1,23 Euro (VJ: 1,18 Euro).

Auf dieser Grundlage werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung am 8. Mai vorschlagen, zum 14. Mal in Folge eine Dividende an die Anteilseigner auszuschütten. Diese soll einmal mehr 50 Prozent des Konzernüberschusses und somit 62 Cent pro Aktie (VJ: 59 Cent) betragen.

Wie bereits am 26. Februar bekanntgegeben schloss CTS EVENTIM das Geschäftsjahr 2018 mit Bestwerten bei Umsatz und Ergebnis ab. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 20,1 Prozent auf 1,242 Mrd. Euro (VJ: 1,034 Mrd. Euro), das normalisierte EBITDA um 12,9 Prozent auf 231,1 Mio. Euro (VJ: 204,7 Mio. Euro). Hierzu trugen sowohl das Ticketing- als auch das Live Entertainment-Segment bei.

Für das laufende Geschäftsjahr 2019 erwartet CTS EVENTIM in beiden Segmenten weiteres Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Im Ticketing rechnet das Unternehmen erneut mit einer Steigerung des Online-Ticketvolumens. 2018 verkaufte CTS EVENTIM mit 54,3 Mio. Online-Tickets (VJ: 48,9 Mio.) erstmals innerhalb eines Geschäftsjahres mehr als 50 Mio. Eintrittskarten über seine Webshops. Im Live Entertainment erwartet der Konzern aufgrund einer höheren Zahl von Events ebenfalls eine verbesserte Geschäftsentwicklung. Vor zwei Wochen bündelte CTS EVENTIM seine Live Entertainment-Kräfte im neuen paneuropäischen Netzwerk EVENTIM LIVE, das 26 Promoter in zehn Ländern umfasst.

