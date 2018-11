MDAX | CTS EVENTIM: Rekordjahr in Aussicht!

Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) , einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat in den ersten neun Monaten dieses Jahres ein deutliches Wachstum bei Umsatz und Ergebnis erzielt.

Der Konzernumsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 23,9 Prozent auf 922,5 Mio. Euro (VJ: 744,8 Mio. Euro), das normalisierte EBITDA um 17,1 Prozent auf 140,0 Mio. Euro (VJ: 119,6 Mio. Euro). Zu diesen Entwicklungen haben sowohl das Ticketing- als auch das Live Entertainment-Segment beigetragen.

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "CTS EVENTIM ist auf Kurs für ein weiteres Rekordjahr. Wir haben unsere Online-Ticketmenge um fast neun Prozent verbessert, obwohl in vielen Ländern - auch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft - weniger margenstarke Großtourneen mit höheren Ticketpreisen in den Vorverkauf gingen als im Vorjahr. Dass wir unsere Wachstumsdynamik in den vergangenen Monaten erhöht haben, lässt uns zuversichtlich auf das vierte Quartal blicken. Wir freuen uns auf ein Weihnachtsgeschäft mit vielen attraktiven Vorverkaufsstarts."

Im Segment Ticketing stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten - rein organisch - um 4,0 Prozent auf 276,5 Mio. Euro (VJ: 265,9 Mio. Euro). Maßgeblichen Anteil hieran hatte ein deutlicher Anstieg des Onlineticket-Volumens: Allein über die Webshops von CTS EVENTIM wurden 33,7 Mio. Eintrittskarten verkauft, ein Zuwachs von 8,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr (VJ: 31,0 Mio.). Das normalisierte EBITDA übertraf in den ersten neun Monaten erstmals die Marke von 100 Mio. Euro und erhöhte sich um 3,8 Prozent auf 102,1 Mio. Euro (VJ: 98,4 Mio. Euro). Diese positive Ergebnisentwicklung war unter anderem von Aufwendungen beeinträchtigt, die im Zuge der Einführung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung anfielen.

Im Segment Live Entertainment stieg der Umsatz um 34,9 Prozent auf 656,6 Mio. Euro (VJ: 486,8 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA legte sehr deutlich um 78,8 Prozent auf 37,9 Mio. Euro (VJ: 21,2 Mio. Euro) zu. Damit übertrafen Umsatz und Ergebnis bereits nach neun Monaten die Werte des Gesamtjahres 2017. Hierzu trugen zahlreiche Promoter aus dem Portfolio von CTS EVENTIM bei, die eine größere Vielzahl besonders publikums- und umsatzstarker Tourneen organisierten.{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Positiv wirkten sich zudem die neue "Holiday on Ice"-Tour, diverse Musikfestivals - darunter die zweite Ausgabe von "New Horizons", die 30 Prozent mehr Besucher an den Nürburgring zog als das Debüt im Vorjahr - sowie eine erneut erfolgreiche Saison der LANXESS arena in Köln aus. Zudem setzte CTS EVENTIM 2018 seine internationale Expansion mit den Übernahmen der Promoter D'Alessandro e Galli, Vivo Concerti (beide Italien) und Doctor Music (Spanien) fort.

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten rechnet CTS EVENTIM auch für das Gesamtjahr 2018 im Konzern mit einem höheren Umsatz und einem höheren Ergebnis als im Rekordjahr 2017.

