MDAX | CTS EVENTIM: Joint Venture verhilft zum Ticketing-Marktführer

Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der führenden internationalen Ticketing und Live-Entertainment-Anbieter, baut sein Geschäft in Israel aus und rückt dort durch ein Joint Venture mit der Zappa Group an die Spitze des Ticketing-Markts.

Die Zappa Group ist der wichtigste lokale Promoter von Live Events, darunter ein Dutzend populäre Festivals, und betreibt in Israel Veranstaltungsstätten mit bis zu 15.000 Sitzplätzen. Durch die Partnerschaft erhält die Zappa Group Zugang zur breiten E-Commerce- und Marketing-Palette sowie zur leistungsstarken Technologie von CTS EVENTIM, darunter die Datenanalyse und den Web-Shop zum Ticket-Verkauf.

Werden das dortige Potenzial entwickeln und noch stärker ausschöpfen

Mitte Februar waren bereits mehr als 40 Prozent der israelischen Bevölkerung geimpft. Es wird erwartet, dass der größte Teil der Bevökerung bis zum Frühjahr immunisiert ist und sich das Leben in Israel bereits Ende März normalisiert. Damit sind die Voraussetzungen für Live Entertainment und Sportveranstaltungen gegeben.

“Wir freuen uns, auf dem dynamischen israelischen Markt unsere Kräfte mit unserem Partner Zappa zu bündeln. Gemeinsam werden wir das dortige Potenzial entwickeln und noch stärker ausschöpfen”, sagte Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM. “Zappas herausragende Stellung im Live Entertainment und CTS EVENTIMs Expertise bei Technologie und Marketing sind eine perfekte Kombination.”

Der Eigentümer der Zappa Group, Golan Einat, kommentierte: “Angesichts modernster Technologie, höchster Professionalität und langjähriger Erfahrung habe ich keinen Zweifel, dass diese Partnerschaft vor allem den Ticketkäufern zugute kommen wird. Sie werden den Service von CTS EVENTIM und der Zappa Group angesichts eines breiten und vielfältigen Veranstaltungsangebots zu schätzen wissen.”

Ami Feinstein, Managing Director von CTS EVENTIM in Israel, sagte: “Wir haben lange an der Partnerschaft mit der Zappa Group gearbeitet. Wir sind sicher, dass unsere Synergien den Ticketing-Markt in Israel verändern werden, und zwar durch hervorragenden Kundenservice sowie fortschrittliche und überlegene Technologie – genau wie vor neun Jahren, als Eventim in den israelischen Markt eintrat. Wir freuen uns sehr darauf, wenn unser Geschäft nach Corona wieder Fahrt aufnimmt.”



