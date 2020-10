MDAX | CTS EVENTIM Aktie geht voran - Handballevents werden vermarktet

05.10.2020 - Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306) und die Europäische Handballföderation (EHF) und haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, bei der CTS EVENTIM zum offiziellen Ticketpartner der EHF für die Handball-Europameisterschaften (EHF EUROs) 2022 und 2024 wird. Die Partnerschaft zielt auf eine maximale Auslastung der Hallen und darauf, gleichzeitig die budgetierten Ticketeinnahmen zu erreichen. Zu diesem Zweck wird CTS EVENTIM der EHF und dem jeweiligen lokalen Organisationskomitee (LOK) moderne technische Lösungen und umfassendes Know-how zur Verfügung stellen. Darüber hinaus ist der Aufbau einer internationalen EHF-Kundendatenbank geplant.

Martin Hausleitner, Generalsekretär der EHF, sagt: "Gemeinsam mit CTS EVENTIM als starkem und erfahrenen Partner an unserer Seite zentralisiert die EHF das Ticketing für die EHF EURO 2022 und 2024. Dies ist ein Investment in die Zukunft und ein weiterer Meilenstein unserer digitalen Strategie für die kommenden 10 Jahre. Wir erwarten eine Internationalisierung des Ticketverkaufs und wollen allen Handballfans gleichzeitig einen höchstmöglichen Qualitäts- und Servicestandard bieten."

Alexander Ruoff, Chief Operating Officer von CTS EVENTIM, kommentiert: "Wir begrüßen die zukunftsweisende Entscheidung der EHF, das Ticketing in die eigene Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns darauf, die EHF und LOKs nicht nur mit unserer etablierten und anerkannten Stärke in Technologie und Marketing zu unterstützen, sondern darüber hinaus mit der einzigartigen Kombination aus Erfahrung bei internationalen Sport-Großevents und profunder Kenntnis lokaler Märkte. Auch in Zeiten der Corona-Krise kann die EHF selbstverständlich auf die Zuverlässigkeit von CTS EVENTIM zählen. Wir freuen uns sehr auf diese Partnerschaft, um gemeinsam mit der EHF eine neue Ära im Handball-EM-Ticketing einzuläuten."

Die ersten Tickets für die Men's EHF EURO 2022 werden voraussichtlich ab November 2020 in den Verkauf gehen.

Die Men's EHF EURO 2022 findet vom 13. bis 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei statt. Die Women's EHF EURO 2022 (4. bis 20. November 2020) wurde an Slowenien, Nordmazedonien und Montenegro vergeben. Die Men's EHF EURO 2024 wird vom 12. bis 28. Januar 2024 in Deutschland gespielt. Die Women's EHF EURO 2024 (28. November bis 15. Dezember) wird von Ungarn, Österreich und der Schweiz organisiert.

Erstes Halbjahr natürlich schwer - aber man hat eine hohe Liquidität und wird überleben

Eventim hat inmitten der Corona-Krise dank konsequenter Kosten- und Effizienzmaßnahmen im ersten Halbjahr 2020 ein nahezu ausgeglichenes normalisiertes EBITDA erzielt. Während der Konzernumsatz in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahr (696,6 Mio. Euro) um 71,5 Prozent auf 198,5 Mio. Euro zurückging, lag das normalisierte EBITDA bei -2,7 Mio. Euro (VJ: 111,8 Mio. Euro). Verbote und Auflagen der Behörden hatten im Frühjahr 2020 Live Entertainment in Deutschland und allen internationalen Märkten weitgehend zum Stillstand gebracht. Großveranstaltungen sind aktuell in den meisten Ländern bis Ende September beziehungsweise Ende Oktober 2020 nicht gestattet.

Im 2. Quartal 2020 verringerte sich der Konzernumsatz im Vorjahresvergleich um 96,6 Prozent auf 13,9 Mio. Euro (VJ: 413,9 Mio. Euro). Das normalisierte EBITDA lag bei -16,2 Mio. Euro (VJ: 54,7 Mio. Euro). Umgehend eingeleitete Maßnahmen zur Senkung der Kosten und Erhöhung der Effizienz brachten dem Konzern unterdessen Entlastung in zweistelliger Millionenhöhe. Darüber hinaus wurden Investitionen auf ein Mindestmaß reduziert. Um den Handlungsspielraum zu verbessern, beschloss die Hauptversammlung im Juni die Aussetzung der Dividende für 2019. Außerdem wurde eine bestehende Kreditlinie gezogen. Insgesamt lagen die liquiden Mittel zum 30. Juni 2020 damit bei rund 820 Mio. Euro. Zusätzlich arbeitet der CTS Konzern in wichtigen europäischen Kernmärkten an der Umsetzung gesetzlich verankerter Veranstalter-Gutscheinlösungen, wodurch die Liquidität weiter gesichert wird.

