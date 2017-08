MDAX: Das Blatt hat sich gewendet!

Liebe Leser,

der MDAX-Index hatte zum Ende des Jahres 2014 und zu Beginn des Jahres 2015 eine enorme negative Korrelation zum EUR/USD-Kurs aufgewiesen. Das lag zum einen an der EZB-Geldpolitik sowie dem Investorensentiment, das größtenteils aus US-Dollar basierten Investoren bestand. Ein deutlich schwächerer Euro gegen den US-Dollar beeinflusst dementsprechend die Bewertung der deutschen Indizes. In US-Dollar bewertet stieg daher der Index im Zuge der US-Dollar-Aufwertung an. Dass diese Korrelation immer noch besteht, kann nicht ausgeschlossen werden, doch der untere Chart macht deutlich, dass diese schon lange nicht mehr so hoch ist wie zuvor.

Positive Korrelation in diesem Jahr

Der MDAX-Index steht derzeit bereits 15 % über dem 2015er Hoch. Das ist der Zeitpunkt, seitdem der Euro nicht mehr weiter gefallen ist. In diesem Jahr hat der Euro um 12 % gegen den US-Dollar aufgewertet. Der MDAX-Index stieg im selben Zeitraum ebenfalls um 12 %. Es kann also bezogen auf den Zeitraum sogar eine positive Korrelation attestiert werden.

Zugegeben, noch ist es zu früh, um genaue Schlüsse zu ziehen. Es wird interessant sein zu sehen, wie der Index reagiert, wenn der EUR/USD-Kurs wieder den Stand aus Ende 2014 erreicht. Doch die Benchmark-Analyse legt nahe, dass ein steigender Euro auf den Kurs des MDAX und dementsprechend des DAX womöglich nicht mehr so starke negative Auswirkungen hat wie zuvor. Hier spielen nun andere, fundamentale Faktoren eine Rolle, die beim Investieren Beachtung finden sollten.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.