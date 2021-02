MDAX | Bechtle stark durch die Corona-Krise gekommen – 8% Umsatzplus, 14% EBT-plus

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Die Bechtle AG (ISIN: DE0005158703) konnte trotz der andauernden COVID-19-Pandemie und den grossen Unsicherheiten insgesamt in 2020 “vernünftige” Ergebnisse erreichen:Zuletzt hatte man am 11.11.2020 die Prognose erhöht: “Der Vorstand sieht den Umsatz unverändert bei deutlichem Wachstum zwischen 5 und 10 %. Das EBT soll nun sehr deutlich, also über 10 %, steigen. Auch die EBT-Marge wird für 2020 über Vorjahresniveau erwartet.”



Und hier landet man auch “in der Mitte”: Der Umsatz stieg weitestgehend organisch mit über 8 % auf rund 5,82 Mrd. EUR, nach 5,37 Mrd. EUR im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis steigerte Bechtle um rund 14 % auf circa 270 Mio. EUR. Die EBT-Marge beläuft sich damit voraussichtlich auf 4,6 %. Und man wächst organisch weiter: Zum 31. Dezember 2020 beschäftigte Bechtle 12.180 Mitarbeiter (Vorjahr: 11.487).

Wichtig das starke Q4: Das vierte Quartal zeigte mit einem Umsatzplus von rund 11 % eine sehr starke Entwicklung. Im Segment IT-E-Commerce stieg der Umsatz um mehr als 7 %, das Segment IT-Systemhaus & Managed Services wuchs sogar um über 13 % gegenüber Vorjahr. Die Wachstumsdynamik hat damit gegenüber den vorausgegangenen Quartalen spürbar zugelegt.

Und so konnte man die Auswirkungen des ersten Lockdowns grösstenteils ausbügeln und sogar “noch einen drauflegen”.

Bechtle?

Die Bechtle AG ist mit 75 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit 24 E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit rund 11.800 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und im TecDAX notiert. 2019 lag der Umsatz bei über 5,37 Milliarden EUR 2020 liegt der Umsatz voraussichtlich bei rund 5,82 Milliarden EUR.

Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2020 zeigen “das Q4 legte noch einen zu”

Und bsi die kompletten zahlen für 2020 vorliegen, muss sich der Anleger noch bis zum 19.03.2021 begnügen – dann wird die Bilanz veröffentlicht.

Q3/2020 Q3/2019 +/- 9M/2020 9M/2019 +/- Umsatz Tsd. € 1.370.856 1.276.305 +7,4% 4.037.046 3.777.057 +6,9% Inland Tsd. € 876.538 804.664 +8,9% 2.546.035 2.351.470 +8,3% Ausland Tsd. € 494.318 471.641 +4,8% 1.491.318 1.425.587 +4,8% IT-Systemhaus Tsd. € 917.897 837.069 +9,7% 2.670.956 2.434.122 +9,7% IT-E-Commerce Tsd. € 452.959 439.236 +3,1% 1.366.090 1.342.935 +1,7% EBIT Tsd. € 73.342 58.363 +25,7% 185.509 161.700 +14,7% IT-Systemhaus Tsd. € 50.036 40.050 +24,9% 122.698 100.691 +21,9% IT-E-Commerce Tsd. € 23.306 18.313 +27,3% 62.811 61.009 +3,0% EBIT-Marge % 5,4 4,6 4,6 4,3 EBT Tsd. € 71.673 57.027 +25,7% 180.787 157.741 +14,6% EBT-Marge % 5,2 4,5 4,5 4,2 Ergebnis nach Steuern Tsd. € 50.757 40.217 +26,2% 128.025 111.087 +15,2% Ergebnis je Aktie € 1,21 0,96 +26,2% 3,05 2,64 +15,2% Operativer Cashflow Tsd. € 132.731 53.273 172.058 38.745 Mitarbeiter (zum 30.09.) 12.055 11.246 +7,2%

30.09.2020 31.12.2019 +/- Liquidität1 Tsd. € 330.856 272.197 +21,6% Eigenkapitalquote % 43,7 42,4

1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen

Aktuell (04.02.2021 / 08:59 Uhr) notieren die Aktien der Bechtle AG im Stuttgarter-Handel mit einem Minus von -0,90 EUR (0,50 %) bei 178,00 EUR.



