MDAX-Aufsichtsratsgremien: Geschlechterdiversität wächst, internationale Ausrichtung nur mangelhaft, einzelne Gremien erstklassig (FOTO)

München (ots) -Russell Reynolds Associates erweitert seine etablierteDAX-Aufsichtsratsanalyse um den MDAX. Die "MDAX-Aufsichtsratsstudie"zeigt: Es mangelt Aufsehern an Digitalkompetenz sowie an Marketing-und Sales-Erfahrung- Solide Qualität: MDAX-Aufsichtsgremien erhalten dieDurchschnittsschulnote 2,7. Bestnoten erzielen die Aufseher vonEvonik und Metro mit einer Bewertung von jeweils 1,8.- Frauenzuwachs unter 50: Der Frauenanteil in denMDAX-Aktionärsvertretungen liegt dank des letzten signifikantenAnstiegs bei knapp 25%.- Weibliche Nachrückerinnen sind mit durchschnittlich 49 Jahrenfast zehn Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen.- Fehlende Internationalität: 34% aller MDAX-Gremien haben keinenAusländer im Aufsichtsrat an Bord (DAX: 13%).- Deutliche Schwächen: Gerade einmal 34% der Boards verfügen übersehr geringe Digital-Expertise und weitere 50% über wenigexplizite Marketing- und Sales-Erfahrung.- Das doppelte Superwahljahr 2018: Sowohl im MDAX als auch im DAXsteht eine außergewöhnliche Welle von auslaufenden Mandaten an.2016 wurden 24 von 44 zu vergebenden Aufsichtsratsposten inMDAX-Unternehmen mit Frauen besetzt. Damit ist der Anteil neugewählte Frauen im Jahresvergleich von 47% auf 55% deutlichangestiegen. Insgesamt liegt der Anteil weibliche MDAX-Aufseheraktuell bei 25%, und 26 Gremien (d. h. 52%) erreichen die gesetzlicheFrauenquote von 30% (2015: nur 13). Basierend auf den regulärauslaufenden Mandaten und bei Einhaltung der gesetzlichen Vorgabenwerden 2017 neun zusätzliche Gremien die Quote erfüllen. Weitere zehnkönnen bis 2018 und drei bis 2019 die vorgeschriebene 30%-Hürdeerreichen. Bei Fuchs Petrolub (25%) und Hugo Boss (17%) stehen dienächsten Wahlen erst 2020 an. ÜberdurchschnittlicheGeschlechterdiversität erreichen unter den Konzernen Bilfinger undHELLA KGaA Hueck & Co. mit einer Quote von jeweils 50%.Schlusslichter sind TAG Immobilien, die RTL Group, Zalando, Rationalund die Deutsche Wohnen, deren Aufsichtsgremien ausschließlich ausMännern bestehen.Trotz struktureller Veränderungen in 27 von 50 Gremien zwischen2015 und 2016 kann sich die Qualität in der Aufstellung derMDAX-Aufsichtsgremien sehen lassen: Bei einer an deutschen Schulnotenorientierten Durchschnittsbewertung der Aufsichtsratszusammensetzungergibt sich für 2016 eine Durchschnittsnote von 2,7. Diese liegtdamit nur geringfügig unter der Note für die DAX-30-Aufsichtsräte ausdemselben Jahr (2,4). "Dies ist bemerkenswert, da die Gremien imVergleich zum DAX meist kleiner sind und im allgemeinen über wenigerStrahlkraft verfügen als im DAX", so Dr. Thomas Tomkos, ManagingDirector und mitverantwortlich für die Board Practice von RussellReynolds Associates in Deutschland. "Eine weitere Besonderheit desMDAX ist auch die Tatsache, dass es sich bei den Konzernen oft umstärker spezialisierte Unternehmen mit im Vergleich zum DAX 30geringerer Diversifikation handelt. Diese Nischencharakteristikspiegelt sich zum Teil auch in der Besetzung der Aufsichtsratsgremienwider."Angeführt wird das Studienranking von Evonik Industries und Metromit einer Note von jeweils 1,8. Den dritten Platz teilen sich DMGMORI, die HOCHTIEF Aktiengesellschaft, Ströer sowie die KION GROUP AGmit einem Schnitt von 2,0. Die schlechteste Wertung erhält vor allemaufgrund mangelnder Geschlechterdiversität und fehlenderInternationalität TAG Immobilien mit einer 3,5.Die Studie der international führenden Personalberatung RussellReynolds Associates analysiert die MDAX-Aufsichtsgremien anhand derverfügbaren biografischen Daten ihrer Mitglieder darauf hin, wie gutdiese in Bezug auf Kriterien wie "geschäftsrelevante Erfahrung"'"Mandatslast", "Diversität"' oder "Digitalkompetenz" abschneiden.Jung, weiblich und neu dabei: Frauen sind deutlich jünger undkürzer im Amt als ihre männlichen KollegenDas Durchschnittsalter der MDAX-Aufsichtsratsmitglieder liegt jenach Gremium zwischen 45 (Ströer) und 66 Jahren (Salzgitter AG). Auchbei der durchschnittlichen Amtslaufzeit weisen die Unternehmen einesignifikante Spanne auf. Diese liegt aufgrund der noch jungenBörsennotierung von Covestro zwischen einem halben Jahr und 13 Jahren(Hannover Rück). Das typische MDAX-Aufsichtsratsmitglied ist 60 Jahrealt und seit fünf Jahren im Amt. Ein deutlicher Unterschied zwischenden Geschlechtern: Frauen sind im Schnitt bei Amtsantritt 49 Jahrealt, fast drei Jahre kürzer im Amt und mit durchschnittlich 52 Jahrenzehn Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen, diese sind im Schnitt62 Jahre alt. Ströer stellt den mit Abstand jüngsten Aufsichtsrat miteinem Durchschnittsalter von 45 Jahren. Bei der Hannover Rück (13Jahre) und MTU (8 Jahre) haben die Aufsichtsräte die im Durchschnittlängste Zugehörigkeitsdauer, während die Aufseher bei Bilfinger,Covestro und STADA weniger als zwei Jahre im Amt sind.Beunruhigende Diagnose: Fast zwei Drittel der Boards besitzenkeinen ausgewiesenen Digital-ExpertenGrund zur Sorge liefert die Analyse der Schlüsselkriterien und-kompetenzen der Aufsichtsräte. So haben gerade einmal 34% derMDAX-Boards einen dezidierten Experten für Digitales. Jens-ThomasPietralla, Managing Director bei Russell Reynolds Associates undverantwortlich für die "MDAX-Aufsichtsratsstudie" dazu: "Angesichtsder strategischen Brisanz des digitalen Wandels überrascht es, wiewenig Aufmerksamkeit dem Thema in den Aufsichtsratsgremien derMDAX-Unternehmen geschenkt wird. Zweifelsohne entscheidet dieDigitalkompetenz in den kommenden Jahren über Erfolg und Misserfolgvieler Konzerne - ungeachtet der Branchenzugehörigkeit. Um für dieanstehenden digitalen Umbrüche gerüstet zu sein und iminternationalen Wettbewerb nicht abgehängt zu werden, müssen deutscheMDAX-Unternehmen diesem Thema auch bei der AufsichtsratsbesetzungPriorität einräumen." Ferner haben die Aufsichtsräte des MDAXdeutliche Schwächen, was die HR-Fachkenntnis angeht. Ebensoüberraschend wie brisant ist die Tatsache, dass nur 16% derAufsichtsgremien über jeweils zwei Mitglieder mit der besonderswichtigen Sales- und Marketing-Erfahrung verfügen.Internationalität Fehlanzeige - Deutsch bleibt beiMDAX-Aufsichtsräten Amtssprache Nummer einsDer Anteil ausländische MDAX-Aufsichtsräte ist mit 21% deutlichniedriger als im DAX 30 (27%), und bei 34% der Unternehmen sitztsogar kein einziger ausländischer Aufseher im Gremium. Zudem stellenÖsterreich und die Schweiz, zwei Deutschland kulturell sehrnahestehende Nationen, mit insgesamt 15 Mandatsträgern das höchsteKontingent. Aus dem restlichen Europa kommen 38 Aufsichtsräte. Esfolgen die USA und Kanada (7), Südafrika (6) und China (4).Lateinamerika ist nicht vertreten."Ohne die Unternehmen mit ausländischen Mehrheitseigentümern wieSteinhoff, KION sowie HOCHTIEF und Airbus hinken die MDAX-Konzerne inSachen Internationalität leider noch massiv hinterher. So istbeispielsweise der Anteil Aktionärsvertreter aus den USA und Kanadanur halb so hoch wie im DAX 30 - und auch dort ist der Anteilbesorgniserregend niedrig", so Pietralla. "Dass es auch anders geht,beweisen neben den bereits erwähnten Unternehmen auch Bilfinger, GEA,Hugo Boss und Zalando. Diese weisen einen Ausländeranteil von 50% undmehr bei den Aktionärsvertretern auf. Diese kulturelle Vielfalt unddas Einbinden der internationalen Perspektive sind für dieExportnation Deutschland ein zentraler Erfolgsfaktor."Auch im vergangenen Wahljahr zeigte sich kein Umdenken beim ThemaInternationalität: Insgesamt lag der Anteil deutsche Nachrücker bei75%, wobei 83% der weiblichen Neubesetzungen und 65% der Männer, dieneu in ihr Amt gewählt wurden, aus Deutschland stammen.Kampf um die besten Kandidaten: doppeltes "Superwahljahr" 2018 imDAX 30 wie im MDAX setzt Konzerne unter ZugzwangWährend 2017 aus Sicht der MDAX-Konzerne ein durchschnittlichesWahljahr ist, steht ihnen wie auch den DAX-30-Unternehmen 2018 einebislang beispiellose Anzahl von auslaufenden Mandaten bevor. Alleinim MDAX sind es fast ein Drittel aller Mandate. Insgesamt müssen fastdoppelt so viele Aufsichtsräte gewählt werden wie in einemdurchschnittlichen Jahr. Damit verstärkt sich der Konkurrenzdruck,geeignete Kandidaten rechtzeitig bis Mitte 2017 zu "reservieren"."Wir werden bereits in diesem, vor allem aber im kommenden Jahr einspannendes Rennen zwischen MDAX und DAX 30 um die besten Kandidatenerleben", so Tomkos. "Hinzu kommt, dass die gesetzliche Frauenquoteden Druck auf die Unternehmen zusätzlich erhöht." Dafür spricht dieTatsache, dass allein die DAX-30-Konzerne bis 2017 im Vorstand und inden ersten beiden Führungsebenen über 230 Frauen benötigen, um ihregesetzlich mandatierten und ihre selbst gesteckten Ziele zuerreichen. Im DAX 30 hatten 75% der 2016 gewählten weiblichenAufsichtsräte Topmanagement-Erfahrung. Beim MDAX waren es im gleichenZeitraum nur gut 45%. Es überrascht wenig, dass sich das Werben umbesonders qualifizierte Kandidatinnen in den nächsten zwei Jahrenweiter intensivieren wird.Über Russell Reynolds AssociatesRussell Reynolds Associates ist eine der weltweit führendenPersonalberatungen bei der Besetzung von Spitzenpositionen. 1969 inNew York gegründet, verfügt Russell Reynolds Associates heute mitinsgesamt 47 Büros und mehr als 370 Beratern über ein globalesNetzwerk. In Deutschland ist Russell Reynolds Associates seit 1985etabliert und in Frankfurt am Main, Hamburg und München mit Bürospräsent.Das Unternehmen ist vollständig im Besitz der im Unternehmentätigen Partner. Neben dieser Unabhängigkeit sind es vor allem dieweltweit agierenden Spezialistenteams für einzelne Branchen, mitdenen sich Russell Reynolds Associates vom Wettbewerb abhebt. Überdie hohe Loyalität der Klienten und großen Erfolg bei der Gewinnungvon Mandaten wächst Russell Reynolds Associates über viele Jahredeutlich zweistellig.Mehr unter www.russellreynolds.com und bei Twitter@RRAonLeadershipWeitere Informationen:Susanne J. MathonyDirector Marketing & Public Relations EMEARussell Reynolds AssociatesMaximilianstraße 12-1480539 MünchenTel.: +49 89 24 89 81 33 - Handy: +49 174 25 82 711Susanne.Mathony@russellreynolds.comOriginal-Content von: Russell Reynolds Associates, übermittelt durch news aktuell