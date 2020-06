MDAX | Aroundtown's Tochter TLG verkauft für 490 Mio. EUR Einzelhandelsimmobilien plus vielleicht 100 Mio. EUR

29.06.2020 - TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4) mittlerweile Tochter von Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) stärkt seine Cash-Position wesentlich - man verkauft für 490 Mio. EUR (300 Mio. EUR mit Rücktrittsrecht) Einzelhandelsimmobilien - deutschlandweit - "über dem Buchwert" und will sich mehr auf Büroimmobilien an "Top-Standorten" konzentrieren. Die Objekte seien über dem Faktor 15 verkauft worden - wenn man das mit den Einkaufspreisen der DEFAMA vergleicht, dann hat man einen sehr guten Preis erzielt - insbesondere in Corona-Zeiten. Passend dazu avisierte man noch den möglichen Verkauf von weiteren 100 Mio. EUR wertigen Einzelhandelsobjekten - die Verhandlungen laufen, Ende offen. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Und was macht man mit dem Geld? Eher langweilig. "Dies setzt Mittel und Ressourcen für das Unternehmen frei, um seine Liquidität und Kapitalstruktur weiter zu stärken." Visionen oder große Wachstumspläne hören sich anders an - andererseits gesunde Bilanzrelationen verbilligen Finanzierungen, schaffen Spielraum "bei Gelegenheiten".

TLG immobilien - Tochter Aroundtowns zu 77,76%

"besitzt und vermietet seit mehr als 25 Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem Bestand befanden sich zum 31. März 2020 Immobilien im Wert von rd. EUR 4,9 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 33,99 zum Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden, Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus." Wobei die Zeit des diversifizierten Einzelhandelsimmobilienportfolios neigt sich wohl dem Ende zu.

Aktuell (29.06.2020 / 10:35 Uhr) handeln die Aktien der Aroundtown S.A. im Frankfurter-Handel bei 5,11 EUR und die Aktien der TLG leicht im Minus bei 17,32 EUR.



