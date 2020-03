MDAX | Aareal, freenet und RTL - unsere Dividendenkönige MDAX, jetzt zugreifen?

01.03.2020 - Die Börsen fallen, stellenweise im freien Fall - auch Aktien, die eher defensiv sind, mussten leiden. Aber es gibt Werte, die "nach unten" durch eine berechenbare und hohe Renditen bietende Dividende abgesichert sind. Da die Dividenden für 2019 i.d.R. bereits festtsehen, sind auch keine größeren Überraschungen zu erwarten. Weiterhin sind die Top Drei noch relativ unspektakulär unterwegs, dass heisst entweder aus dem Medienbereich - hier gab es schon den Kursverfall lange vor Corona - oder aus dem Immobilienfinanzierungsbereich, ebenfalls nicht bekannt für große Überraschungen. Die Telekommunikationsunternehmen mit ihrem starken Cash Flows stehen - weil andere mehr verloren haben - nicht mehr unter den Top-Drei, sind aber wahrscheinlich noch berechenbarer als die Erstplatzierten. Risikomix ist wichtig, also auch bei einer dividendenorientierten Herangehensweise sollte man, wenn man die Top Drei will versuchen neben der Rendite den Branchenmix betrachten. Nach dieser Regel: UNSER DRITTER PLATZ mit derzeit über 8% Dividendenrendite ist: AAreal Bank (ISIN:DE000540811), Schlusskurs Freitag bei 25,10 EUR (Minus 4,16%), Div-e 2,00 EUR. Aareal lieferte am 26.02.2020 solide Zahlen für 2019 und eine Prognose für 2020 die für Dividendenkontinuität für das nächste Jahr spricht.



WOCHENRÜCKBLICK - was wichtig war und im Panikrausch übersehen werden konnte

Steinhoff liefert Umsatzzahlen für letztes Quartal - kleiner, fokussierter, wachstumsstärker - fehlend informationen zum konkreten Verhandlungsstand bei den Rechtsstreitigkeiten und Pepco Group Vorgehen

Evotec fällt stärker als andere Werte, sind das Einstiegskurse?

Corestate liefert eine hohe Dividendenrendite und gute Aussichten - Chance in der Krise?

DEFAMA refinanziert 100% zu 1,05% - spannend und interessant

GOLD, GOLD - geht es Richtung 5.000,00 EUR die UNZE -GOLDREPORT - KOSTENLOS

EINE AKTIE DIE BESSER ALS WIRECARD IST - HIER

{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

Platz 2 geht an Freenet

Wir haben in unserer Wertung den eigentlich Dritten ProSieben "weggelassen" für einen besseren Risikomix in unseren Top Drei und weil wir die ProSieben Aktie für volatiler halten als unseren Platz 1. freenet AG (ISIN: DE000A0Z2ZZ5), Schlusskurs Freitag bei 17,95 EUR (Minus 7,43%), Div-e 1,65 EUR. freenet lieferte auch letzte Woche seine Zahlen und zeigt ein berechnbares Geschäft mit hohen Cash flows, bestätigte die Dividende für 2019 und macht klaer, dass auch 2020 mit ähnlichen Zahlen - und so auch mit einer ähnlichen Dividende gerechnet werden kann. {loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Google)}

Die höchste Dividendenrendite im MDAX bietet RTL

Die Luxemburger "Fernsehkette plus" hat einen starken Hauptaktionär - Bertelsmann - der in den letzten Wochen klarmachte, dass man bei niedrigen Kursen, die man als gegeben ansah moderat zukaufen werde. Also auch hier eine gewisse Absicherung nach unten. Die Medienunternehmen ProSieben und RTL kommen unterschiedlich mit der neuen Konkurrenz - Onlinestreaming, Bezahlanbieter wie amazonprime, netflix usw.zu recht. Wir denken, dass hier RTL die Nase vorne hat, wie die Bilanzergebnisse zeigen. Hauptaktionär, plus hohe Dividende plus eher Kontraindikator für Coronaschäden sprechen für "unseren" Dividendenkönig im MDAX: RTL Group S.A. (ISIN: LU0061462528), Schlusskurs Freitag bei 37,96 EUR (Minus 4,67%), Div-e 4,00 EUR.



{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Produkt)}

Dividendenrendite ist bestimmt keine Wunderwaffe gegen Kursverluste, aber spätestens vor den Dividendenterminen wird sich "der Markt" der Ausschüttungshöhe bewust und so scheinen die Kursrückgänge unserer Top Drei schon weit gelaufen zu sein und sprechen für.... Weiterhin sind MDAX-Unternehmen weniger volatil als die "richtigen" Smallcaps, die meißtens auch das Problem eines illiquideren Handels haben. Deshalb MDAX, deshalb Branchenmix, deshalb Dividendenrendite als "Messgröße".

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte - Anzeige in Artikel (Wasserstoff)}

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}