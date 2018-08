MDAAX | CTS EVENTIM steigert Umsatz und EBITDA im ersten Halbjahr deutlich

Die CTS EVENTIM AG & Co. KGaA (ISIN: DE0005470306), einer der international führenden Ticketing- und Live Entertainment-Anbieter, hat im ersten Halbjahr 2018 deutliches Umsatz- und Ergebniswachstum erzielt.

Der Konzernumsatz stieg um 24,2 Prozent auf 606,6 Mio. Euro (Vorjahr: 488,5 Mio. Euro) und übertraf damit erstmals im Berichtszeitraum die Grenze von einer halben Milliarde Euro. Das normalisierte EBITDA erhöhte sich um 12,5 Prozent auf 94,1 Mio. Euro (Vorjahr: 83,7 Mio. Euro).

Klaus-Peter Schulenberg, CEO von CTS EVENTIM, kommentierte: "CTS EVENTIM hat seinen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2018 fortgeführt. Neben einem starken Live Entertainment-Geschäft hat die dynamische Entwicklung unserer Onlineangebote hieran einen erheblichen Anteil: Obwohl in vielen Ländern - auch aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft - weniger Großtourneen in den Vorverkauf gingen als 2017, haben wir unsere Web-Ticketmenge um fast zehn Prozent verbessert. Dies verdeutlicht, dass wir über eine starke Ausgangsposition für weiteres Wachstum verfügen - sowohl in unseren bestehenden Märkten als auch darüber hinaus."

Im Segment Ticketing stieg der Umsatz um 3,1 Prozent auf 183,4 Mio. Euro (Vorjahr: 177,8 Mio. Euro), obwohl insgesamt deutlich weniger margenstarke Großtourneen mit höheren Ticketpreisen in den Vorverkauf gingen als im Vorjahr. Das normalisierte EBITDA lag mit 65,6 Mio. Euro leicht über dem Niveau des Vorjahres (65,5 Mio. Euro) und war unter anderem von Aufwendungen beeinträchtigt, die im Zuge der Einführung der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung anfielen.

Über die Webshops von CTS EVENTIM wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres rund 22,4 Mio. Tickets verkauft, ein Zuwachs von 9,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (20,4 Mio.). Somit konnte die marktbedingt kleinere Zahl besonders margenstarker Tourneen und Events durch das Wachstum der digitalen und mobilen Onlineangebote von CTS EVENTIM sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig mehr als kompensiert werden.

Das Segment Live Entertainment verzeichnete sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis dank deutlich zweistelliger Wachstumsraten Rekordzahlen. Während sich der Umsatz um

36,0 Prozent auf 429,1 Mio. Euro (Vorjahr: 315,5 Mio. Euro) erhöhte, stieg das normalisierte EBITDA um 57,4 Prozent auf 28,5 Mio. Euro (Vorjahr: 18,1 Mio. Euro).

Positiv wirkten sich unter anderem eine größere Anzahl publikums- und umsatzstarker Tourneen und Events, die neue "Holiday on Ice"-Tour sowie Akquisitionen von Konzert- und Festivalveranstaltern aus. Im Berichtszeitraum hat CTS EVENTIM seine internationale Expansion mit den Übernahmen der Promoter D'Alessandro e Galli, Vivo Concerti (beide Italien) und Doctor Music (Spanien) fortgesetzt.

Angesichts der positiven Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten rechnet CTS EVENTIM auch für das Gesamtjahr mit einem höheren Umsatz und einem höheren normalisierten EBITDA als im Vorjahr. 2017 erzielte das Unternehmen Rekordergebnisse, darunter erstmals einen Umsatz von mehr als einer Mrd. Euro.

Aktuell (23.08.2018 / 11:06 Uhr) notieren die Aktien der CTS Eventim AG & Co. KGaA im Xetra-Handel mit einem Plus von +1,62 EUR (+4,24 %) bei 39,82 EUR.



Chart: CTS EVENTIM AG & Co. KGaA | Powered by GOYAX.de

{loadmodule mod_custom,Nebenwerte Magazin Anmeldung}