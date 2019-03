MCM Worldwide eröffnet globalen Flagship-Store am Rodeo Drive im kalifornischen Beverly Hills

Weitere Suchergebnisse zu "Hills":

Beverly Hills, Kalifornien (ots/PRNewswire) - MCM Worldwide, dieLuxusmarke für Reisegepäck und Accessoires, kündigte heute dieEröffnung seines ersten globalen Flagship-Einzelhandelsstandorts inLos Angeles an. Der neue 411 Quadratmeter große Laden, der im Herzendes Rodeo Drive in Beverly Hills, Kalifornien, zu finden sein wird,feiert seine große Eröffnung am 14. März 2019.Die zweistöckige Fassade besteht aus poliertem Messing. Sie wurdevon Kenneth Park entworfen und lehnt sich an die bezeichnenden Nietenund Edelsteine auf den MCM-Merchandise-Produkten an, womit der RodeoDrive noch heller erstrahlt, und sie setzt weiter auf das Erbe derMarke mit einem luxuriösen Angelino-Style. Dieses Designelement wirdbesonders durch die Messing-Facetten im oberen Bereich der Ladenfronthervorgehoben und spiegelt das klassische Design des zentralenMCM-Logos wider. Flankiert wird dies zu beiden Seiten von großenLED-Anzeigen mit ständig und dynamisch wechselnden Bildern."Der globale MCM-Flagship-Standort in Beverly Hills bringt diedeutsche Luxustradition, ein innovatives Design, eine ideenreicheArchitektur und modernste Technik an den Rodeo Drive, eine derberühmtesten Einkaufsmeilen der Welt", sagt Patrick Valeo, Präsidentvon MCM für die Region Amerika. "Wir freuen uns schon jetzt darauf,am Rodeo Drive vertreten zu sein, zumal wir uns in den USA auchweiterhin mit Nachdruck ausdehnen wollen. Mit diesem Standort habenwir allein in Kalifornien schon fünf."Im Innern des Ladens wartet die Marke mit integrierter Technologieauf, mit einem interaktiven Fotostand von Hypno. Die Marke verleihtdem Begriff "Instagrammable Moment" eine neue Bedeutung, indem sieeinen extra angefertigten, überdimensionierten MCM-Bär aus Visetos inden Schaurahmen des Fotostands gestellt hat. Kunden können sich damitaufnehmen und dieses besondere Motiv auf ihren Instagram-Accounthochladen. Darüber hinaus findet sich an der Wand entlang derHaupttreppe ein in Italien in Handarbeit hergestelltes Glasmosaik,das eine Nachahmung des Markenlogos darstellt. Als Ausdruck, wie sehrdie Marke sich mit der Musik verbunden fühlt, und hier istinsbesondere ihre Rolle gemeint, die sie für die Hip-Hop-Kulturspielt, gibt es im zweiten Stock ein DJ-Pult und eine Bar. Hierentsteht das klassische Gefühl eines verschwiegenen Raums fürVIP-Events. Schließlich wird der Laden am Rodeo Drive auch exklusiveProdukte anbieten, darunter eine MCM Visetos-Vespa,Visetos-Tischtennisschläger und Tischtennisbälle mit dem Markenlogo,ein Visetos-Schach-Set sowie MCM/Rodeo Drive-Gürteltaschen,Rucksäcke, Tee-Shirts, Polo-Hemden und Sweatshirts.Dies ist das 17. Geschäft von MCM in den USA und die Markebetreibt aktuell weltweit mehr als 650 Läden und ist in über 40Ländern mit Standorten vertreten. Weitere aktuelle Nachrichten zu MCMund zu seinem neuen Verkaufsstandort am Rodeo Drive in Beverly Hillsfinden Sie unter www.MCMWorldwide.com und folgen Sie der Marke unter@MCMWorldwide auf Twitter und Instagram.WWW.MCMWORLDWIDE.COMInformationen zu MCM (Modern Creation München)MCM ist eine 1976 gegründete Luxusmarke für Lifestyle-Produkte undAccessoires, deren Haltung vom kulturellen Zeitgeist und ihremdeutschen Erbe geprägt ist. Dabei hat sie immer funktionaleNeuerungen fest im Blick, so auch die Verwendung von modernstenTechniken. Heute steht MCM, dank seiner Verbindung zur Musik, zurKunst, zu Reisen und zur Technik, für die Ausdrucksstarken, dieRebellischen und die Anspruchsvollen. Da sie das Aufregende niemalsaus den Augen verliert, steht hinter der Marke eine starke Kraft, diesich stets darum dreht, das klassische Design mit futuristischenStoffen zu revolutionieren. MCM ist attraktiv für die Generation derglobalen Nomaden des 21. Jahrhunderts - die Dreamer, die Kreativenund die digital Natives - und zu seinen Publikum gehören Millennialsebenso wie die Gen Z, für die es kein Gender und kein Alter gibt, dieselbst bestimmen, wo es lang geht, und sich nicht von Regeln undGrenzen einschränken lassen.MCM wird derzeit in 650 Geschäften in 40 Ländern vertrieben, unteranderem in München, Berlin, Zürich, London, Paris, New York,Hongkong, Schanghai, Peking, Seoul, Tokio, im Nahen Osten undweiteren Ländern. Mehr Informationen zu MCM: www.mcmworldwide.com.Pressekontakt:Alyse ContrataLividini & Co.alyse@lividini.com646.443.2076Original-Content von: MCM, übermittelt durch news aktuell