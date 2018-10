MCI verlängert Partnerschaften mit Elitehochschulen - BILD

Erstklassige Hochschulen in USA, Asien und Mexiko setzen engeKooperation mit MCI fortInnsbruck (ots) - Auslandssemester und Studienaufenthalte am AsianInstitute of Technology, am Tecnológico de Monterrey und an der St.Edward?s UniversityDie Unternehmerische Hochschule® konnte kürzlich die langjährigenPartnerschaften mit dem Asian Institute of Management (AIM) auf denPhilippinen, dem Tecnológico de Monterrey (ITESM - InstitutoTecnologico y de Estudios Superiores de Monterrey) in Mexiko und derSt. Edward?s University in Texas/USA verlängern. Mit 250Partneruniversitäten gilt das MCI als eine der internationalstenHochschulen im deutschsprachigen Raum. Sowohl die Zahl derPartneruniversitäten pro Studierendem als auch Quantität und Qualitätdes Studierendenaustauschs können sich mit internationalen Standardsmessen. Regelmäßig werden Verträge mit hochklassigen Hochschulen inspannenden Destinationen abgeschlossen. Gleichzeitig ist es aber auchwichtig, die Exzellenzpartner zu halten und die entsprechendenVerträge zu verlängern. Die drei genannten Partnerhochschulen zählenweltweit zu den renommiertesten ihres jeweiligen Bereiches.Das Asian Institute of Management (AIM) auf den Philippinen wurde1968 in Partnerschaft mit der Harvard Business School gegründet undarbeitet mit der in Harvard entwickelten Fallstudienmethode. Ebensowie das MCI konnte es die prestigereiche AACSB-Akkreditierungerlangen und gilt allgemein als eine der bestenWirtschaftshochschulen der Asien-Pazifik-Region. Die Hochschule liegtin Makati, dem Finanzzentrum der Philippinen. Die Partnerschaft mitdem MCI besteht seit 2009. Studierende des MasterstudiengangsEntrepreneurship & Tourismus haben die Möglichkeit einAuslandssemester auf den Philippinen zu verbringen. Seit Bestehen derPartnerschaft haben 30 MCI-Studierende einen Teil ihres Studiums amAIM absolviert. Neben den klassischen Semesteraufenthaltenabsolvieren auch berufsbegleitend Studierende im BereichWirtschaftswissenschaften mehrwöchige Studienaufenthalte am AIM.Das Tecnológico de Monterrey (Instituto Tecnológico y de EstudiosSuperiores de Monterrey - ITESM) in Mexiko betreibt 31 Standorte in25 Städten. Vom Economist wurde die ITESM zur führendenWirtschaftshochschule der Region gekürt. Die Hochschule beherbergtnun fast 90,000 Studierende und klassiert sich damit unter die 100größten Hochschulen der Welt. MCI-Studierende aus den technischenStudiengängen sowie aus dem Bereich Management & Recht besuchenvorrangig den Campus in Mexiko-Stadt. Mexiko-Stadt ist mit seinen 8,8Millionen Einwohnern eine der größten Städte der Welt undwirtschaftlicher, sozialer und kultureller Mittelpunkt des Landes.Gelegen auf einer Höhe von durchschnittlich 2.310 Metern bietet sieein für diese Breitengrade angenehmes Klima und einen beeindruckendenBlick auf die beiden schneebedeckten Vulkane [Popocatépetl](https://de.wikipedia.org/wiki/Popocat%C3%A9petl) und [Iztaccíhuatl](https://de.wikipedia.org/wiki/Iztacc%C3%ADhuatl). Seit Bestehen derPartnerschaft des MCI mit dem ITESM gab es bereits einen regenAustausch von Studenten. 17 MCI-Studierende besuchten die ITESM, imGegenzug bezeugt die Zahl von 41 Gaststudierenden aus Mexiko dasRenommee und die Attraktivität des MCI auch in fernen Gefilden.Studierende des ITESM nehmen sehr aktiv am vom MCI angebotenen SummerProgram teil, welches jeden Mai und Juni angeboten wird.Die St. Edward?s University in Austin/Texas ist eine traditionelleamerikanische Universität, die bereits 1877 gegründet wurde. Sie kannvon MCI-Studierenden aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaftenfür Auslandssemester genutzt werden. Wunderschön auf einem Hügel ineinem klassischen Gebäude gelegen beherbergt sie im texanischenAustin 5.000 Studierende aus allen Teilen der USA. Austin ist diepulsierende Hauptstadt des Lone Star States und gilt als liberaleHochburg im konservativen Texas. Austin ist dementsprechend auchgeprägt von vielen Studierenden und jungen Kreativen. In Österreichist die Stadt unter anderem wegen des dort stattfindenden Formel 1Grand Prixs bekannt. Die Zusammenarbeit mit dem MCI begann 2013 mitdem Besuch zweier Studentengruppe aus Austin. Für jeweils eine Wochewurden den Amerikanern ein bunter Mix aus Firmenbesuchen,akademischen Seminaren und kulturellen Aktivitäten angeboten. Darausentwickelte sich ein aktives Austauschprogramm, das nun bis 2023verlängert werden konnte.Stimmen:Susanne Lichtmannegger, Leiterin des International Offices am MCI,zeigt sich erfreut: "AIM, ITESM und die St. Edward?s Universityreihen sich ein in eine Liste von erstklassigen Hochschulpartnern desMCI. Dank dieser Partnerschaften können MCI-StudierendeStudienaufenthalte an den besten Hochschulen der Welt verbringen undihren akademischen, sprachlichen und kulturellen Horizont erweitern."Andreas Altmann, MCI-Rektor: Das klare Bekenntnis zuInternationalität, Leistung, Engagement und Verantwortung hat das MCIstark gemacht. Stimmen:Susanne Lichtmannegger, Leiterin des International Offices am MCI,zeigt sich erfreut: "AIM, ITESM und die St. Edward?s Universityreihen sich ein in eine Liste von erstklassigen Hochschulpartnern desMCI. Dank dieser Partnerschaften können MCI-StudierendeStudienaufenthalte an den besten Hochschulen der Welt verbringen undihren akademischen, sprachlichen und kulturellen Horizont erweitern."Andreas Altmann, MCI-Rektor: Das klare Bekenntnis zuInternationalität, Leistung, Engagement und Verantwortung hat das MCIstark gemacht. Das hohe Ansehen und die hochrangigen Partnerschaftenin aller Welt nützen unseren Studierenden, Absolventen, Arbeitgebernund Stakeholdern."