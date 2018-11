MCI und Holo-Light feiern Launch ihrer ersten Hardware

Innsbruck (ots) - MCI und Tech-Enterprise Holo-Light starten den Verkauf desrevolutionären Holo-Stylus I "Maus der Zukunft" I Mixed-Reality Lösungen mitbahnbrechenden Anwendungen"Holo-Stylus" nennt sich das vom Start-up Unternehmen Holo-Light und demManagement Center Innsbruck (MCI) entwickelte Hightech-Produkt, welches dieInteraktion und Kreation im virtuellen Raum, nicht zuletzt durch seinunvergleichbares Präzisionslevel revolutioniert. Nun ist die bereits mehrfachausgezeichnete "Maus der Zukunft" bereit zur Auslieferung. Ein mitgeliefertesSDK (software development kit) sorgt dafür, dass das Potential desEingabegerätes nun auch von interessierten Entwicklern außerhalb von Holo-LightsReihen erforscht und voll ausgeschöpft wird.Die "Maus der Zukunft" revolutioniert die Interaktion mit digitalen WeltenPräzisere Interaktions- und Kreationsmöglichkeiten, aber auch das intuitiveNotieren und Markieren von digitalen Inhalten und vieles mehr verspricht derHolo-Stylus. So vereinfacht er nicht nur deutlich den Umgang in AR, sonderneröffnet auch Möglichkeiten, die Technologie in bislang von AR noch unberührtenBereichen einzusetzen. "Mit der im Holo-Stylus verbauten Technologie werdenerstmals auch AR Anwendungen für Bereiche möglich, die bisher aufgrund derfehlenden Präzision nicht erschlossen werden konnten, wie zum BeispielTrainingsszenarios für chirurgische Eingriffe", erzählt Philipp Landgraf,Holo-Light-Entwicklungsleiter für den Holo-Stylus. Ebenso die Genauigkeit beiPositionierungen als auch das mikrometergenaue Abmessen in AR soll durch denHolo-Stylus ein neues Level erreichen, verrät er. Letzteres kann übrigens auchschon in einer Demo-Applikation (runterzuladen über den Microsoft Store)ausprobiert werden.Holo-Stylus und Tracking Technologie als Ergebnis jahrelanger ForschungDas mittlerweile fast 40-köpfige Jungunternehmen Holo-Light hat sich daraufspezialisiert AR-Anwendungen für die Industrie möglichst nutzerfreundlich undimmersiv zu gestalten, indem es den aktuell wichtigsten Wünschen des Marktesnachkommt. "Da wir jedes Projekt gemeinsam mit dem Kunden in ständigenFeedback-Gesprächen abwickeln, erfahren wir aus erster Hand, wo sich die aktuellgrößten Hürden und User Pain Points im Bezug auf Augmented Reality befinden",meint Philipp Uscharewitz, Leiter des Projektmanagements bei Holo-Light. "Es istuns wichtig, für AR-Anwendungen die größtmögliche Nutzerfreundlichkeit, als auchreibungslose Abläufe zu gewährleisten, deshalb sind die Bedürfnisse unsererKunden auch essentiell, um die Technologie an allen Fronten voranzutreiben."Eine deutliche Nachfrage konnte Holo-Light auf diese Weise zum Beispiel inpunkto Interaktion mit holographischen Inhalten feststellen, gerade wenn es umeine möglichst einheitliche, intuitive und vor allem präzise Steuerungsmethodegeht. Aus diesem Grund hat sich Holo-Light auf die Entwicklung einer TrackingTechnologie spezialisiert, welche sich basierend auf künstlicher Intelligenzkontinuierlich verbessert und somit eine bislang unvergleichbare Präzisionbietet.Ab sofort geht nun das Produkt in den Verkauf, erste Auslieferungen findenbereits morgen Freitag (23.11.18) statt.MCI-Forschungschef Michael Kraxner und Rektor Andreas Altmann sind stolz aufdiesen bahnbrechenden Erfolg: "Als Unternehmerische Hochschule® positioniertsich das MCI an der Schnittstelle von Wirtschaft und Wissenschaft. Es freut unssehr, dass wir mit unserer Expertise zur Entwicklung dieser spannendenZukunftstechnologie beitragen konnten. Herzliche Gratulation dem großartigenTeam!"Der Stylus ist derzeit über die Holo-Light-Website für den Styluswww.holo-stylus.com verfügbar.Kontakt:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduOriginal-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell