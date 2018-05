MCI prämiert innovative Geschäftsideen - BILD

Creativity Award 2018 - Unternehmerische Hochschule® zeichnetinnovative Unternehmenskonzepte seiner Studierenden ausInnsbruck (ots) - Hervorragendes Potenzial für neue Produkte,Dienstleistungen, Verfahren und MarktchancenErneut hervorragende Geschäftsideen erbrachte der bereitslegendäre MCI Creativity Award. Fünf Studierende bzw.Studierendengruppen aus allen Fachbereichen des MCI konnten diebegehrten Auszeichnungen entgegennehmen.Mit Unterstützung von Startup.Tirol, IndustriellenvereinigungTirol und der Tageszeitung Die Presse konnten für die innovativstenGeschäftsideen attraktive Geld- und Sachpreise im Wert von mehr als4.000 Euro vergeben werden.Die Preisträger/innen und ihre Ideen:* Platz 1:Marcel Lettenbichler, Florian Haberl (Business & Management)Chillice: Eine neue Art dein Bier zu kühlen.** Platz 2:Maximilian Nißlein, Antonia Lex, Benjamin Obexer, David Patsch,Franziska Victoria Perle, Vanessa Santra?, Nora Schroeder, JanDominik Speidel, Dominik Weiskopf, Julia Widmann, YvonneWohlfahrter, Julia Zimmermann (Biotechnologie)Optimiertes Protein zur nachhaltigeren Käseherstellung: "UnsereMission ist es, die biotechnologischen Voraussetzungen zubieten, dass Sennereien ihre Produkte mit der bestmöglichenEffizienz und Nachhaltigkeit herstellen können."** Platz 3:Kevin Höcherl (Biotechnologie)Biolation: Ein neuer Ansatz hautschonender Haarbehandlung.** Platz 4:Vera Maria Matzak, Giulia Szabo, Ferdinand von Liel, MaximilianSchweinberger (Nonprofit-, Sozial- & Gesundheitsmanagement)#boostyourkarma baut Vorurteile ab, schafft einen inklusivenBegegnungsort, gibt jedem/jeder die Chance sich sozial zuengagieren, unterstützt lokale karitative Organisationen undsieht stylisch aus.** Platz 5:Daniel Mur-Spiegl (Management, Communication & IT), FabianKainz (International Business & Management)Flitz.io individualisiert die Bereitstellung vonInformationen in Projekten basierend auf den Interessen vonProjektmitarbeitern und reduziert damit die Zeit, die zur Beschaffungvon Informationen aufgewendet werden muss.Der jährliche MCI Creativity Award prämiert herausragendeGeschäfts- und Produktideen und wendet sich an alle Studierenden desMCI, die durch ihren Unternehmergeist wirtschaftliche undgesellschaftliche Verantwortung übernehmen wollen. Insgesamt 50Studierende stellten dieses Jahr ihren Ideenreichtum, ihrunternehmerisches Potenzial und ihren Gründergeist unter Beweis. DieEinreichungen spiegeln die gesamte Palette des Studien- undForschungsangebotes am MCI wider und stammen aus wirtschafts- undsozialwissenschaftlichen Disziplinen ebenso wie aus dem BereichTechnologie und Life Sciences. Die fünf Preisträger/innen wurden voneiner kritischen Jury in einem anspruchsvollen mehrstufigenAuswahlverfahren ermittelt.Marcus Hofer, Geschäftsführer Startup Tirol: "Der MCI CreativityAward gibt den Studierenden die Möglichkeit, sich mit zentralenFragestellungen zum Marktpotenzial ihrer Idee auseinanderzusetzen.Unglaublich, was in den motivierten MCI-Studierenden und ihrenkreativen Köpfen alles steckt!"Bernd Ebersberger, Leiter Forschung, Innovation & Entrepreneurshipam MCI: "Mit dem MCI Creativity Award öffnet das MCI seinenStudierenden die Türen in Richtung Unternehmensgründung. Gewinnersind eigentlich alle: Die heimische Wirtschaft genauso wie dieStudierenden, die individuelles Feedback und Unterstützung zu ihrenunternehmerischen Konzepten erhalten."Andreas Altmann, MCI-Rektor: "Als Unternehmerische Hochschule®fördern und fordern wir den Entrepreneurgeist junger Menschen. Mitdem Creativity Award setzt das MCI gemeinsam mit seinen PartnernImpulse für unternehmerisches Denken und gestaltet dasGründungsumfeld in Tirol aktiv mit."[Weitere Informationen und Bildauswahl](https://www.mci.edu/de/medien/news/1334-mci-praemiert-innovative-geschaeftsideen)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell