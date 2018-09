MCI goes Scandinavia - BILD

Partnerschaftsabkommen mit hochkarätigen skandinavischenHochschulen abgeschlossenInnsbruck (ots) - 250 Partneruniversitäten machen das MCI zu einerder internationalsten Hochschulen im deutschsprachigen RaumGute Nachrichten kann das MCI vermelden. Dank konsequenter Arbeitist es der Unternehmerischen Hochschule® gelungen, weiterePartnerschaftsabkommen mit drei hochrangigen Hochschulen in Norwegenund Schweden abzuschließen.Skandinavien ist in Europa eine der begehrtesten Destinationen fürein Auslandssemester oder Auslandsjahr. Der nordische Lebensstil, diehohe Qualität der Lehre, das ausgeprägte Umweltbewusstsein, und dieSchönheit der Natur machen diese Länder für Auslandsstudierendebesonders attraktiv. Gleichzeitig wird ein Großteil derLehrveranstaltungen in englischer Sprache angeboten, so dass es nichtzwingend ist, die jeweilige Landessprache fließen zu sprechen.Das MCI unterhält bereits ein breites Angebot vonPartnerhochschulen in Skandinavien - mit den Neuzugängen wird dasAngebot in Norwegen und Schweden zusätzlich verbreitert undaufgewertet.* Die NHH Norwegian School of Economics gilt als wichtigsteHochschule für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre in Norwegen. Mitrund 3.000 Studierenden gleicht sie in Größe und Fokus dem MCI. DieNHH befindet sich in der Hafenstadt Bergen, die wunderschön an denFjorden gelegen ist. Bergen war 2017 Veranstalter derStraßenrad-Weltmeisterschaft - eine weitere Verbindung zu Innsbruck,dem Gastgeber 2018. Die Auslandssemester richten sich insbesondere anStudierende der Studiengänge Management & Recht und InternationalBusiness & Management.* In Norwegens Hauptstadt Oslo befindet sich die Oslo MetropolitanUniversity. Es handelt sich dabei um eine relativ junge Institution -in ihrer heutigen Form besteht die Hochschule die sich aus der Fusionmehrerer kleiner Institutionen formte, erst seit Beginn 2018. DieMöglichkeiten an der Oslo Met richten sich insbesondere anStudierende im Bereich Mechatronik. Oslo ist das Zentrum eines derwirtschaftlich stärksten und gesellschaftlich fortschrittlichstenLänder der Welt - gleichzeitig gibt es viele Berührungspunkte zumMeer aber auch zu den berühmten Sport- und Freizeitstätten wie demHolmenkollen.* Ebenfalls schwerpunktmäßig auf den Bereich Technologie & LifeSciences konzentriert sich die Kooperation des MCI mit der UmeaUniversity. Umea befindet sich im nördlichen Teil Schwedens -Studierende erleben somit die Besonderheiten Skandinaviens wieNordlichter und sehr lange Sommertage in besonderem Ausmaß.Wie auch bei den anderen beiden Universitäten bietet das Abkommennicht nur die Möglichkeit für MCI-Studierende ins Ausland zu gehen,im Gegenzug wird das MCI auch Studierende aus Norwegen und Schwedenfür einen Studienabschnitt begrüßen können.Das MCI ist in der internationalen Hochschullandschaft vor allemaufgrund der hervorragenden Qualität der Lehre, der praxisrelevantenForschung, des ausgezeichneten Career Centers und derbeispielgebenden Betreuung ein begehrter Hochschulpartner. Dazukommt, dass Innsbruck und Tirol für viele Natur- und Sportbegeistertebesondere Qualitäten offerieren.Stimmen:Susanne Lichtmannegger, Leiterin des Bereichs InternationalRelations am MCI, freut sich: "Im ERASMUS-Raum sind Auslandsstudienin Skandinavien am Beliebtesten. Mit den neuen Partnerschaftsabkommenerweitert das MCI seine Möglichkeiten, ein Studium an derUnternehmerischen Hochschule® an qualitätsvollen Partneruniversitätenin attraktiven Destinationen zu verbinden. Mit 250Partneruniversitäten zählt das MCI zu den internationalstenEinrichtungen im europäischen Hochschulraum."Andreas Altmann, MCI-Rektor: "Einen Teil seines Studiums imAusland verbringen zu können, erachten wir als wichtigen Bestandteileines MCI-Studiums. Neben akademischer Qualität und dem Beherrschenvon Fremdsprachen sind internationale Erfahrungen und Netzwerke sowiedas Erfordernis, sich im internationalen Umfeld behaupten zu müssen,von enormer Bedeutung. Dies ist auch für die Arbeitgeber undPraktikumspartner des MCI von großer Wichtigkeit."Weitere Informationen und Bildauswahl:[https://www.mci.edu/de/medien/news/1520-mci-goes-scandinavia](https://www.mci.edu/de/medien/news/1520-mci-goes-scandinavia)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell