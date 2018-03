MCI goes Down Under - BILD

Zwei internationale Spitzenuniversitäten neue Partner des MCI- Murdoch University und Curtin University in Australien -Weltweites Netzwerk mit 250 PartneruniversitätenInnsbruck (ots) - Über zwei erstklassige Neuzugänge im umfassendenNetzwerk weltweiter Partneruniversitäten freut sich dieUnternehmerische Hochschule® in Innsbruck.Beide Universitäten befinden sich in der attraktiven Stadt Perthim Westen Australien, zählen zu den weltbesten Hochschulen in ihremjeweiligen Segment und eröffnen nunmehr attraktive Optionen für dieStudierenden der Unternehmerischen Hochschule®.* Curtin University: Die Curtin University - benannt nach demehemaligen australischen Ministerpräsidenten John Curtin - wurde 1987gegründet und beherbergt etwa 40.000 Studierende. IhreWirtschaftsfakultät erhielt als erste Business School Australiens dasbegehrte Qualitätssiegel EQUIS. Von der neuen Kooperation profitiereninsbesondere Studierende des MCI-Departments Management & Recht.* Murdoch University: Die ältere, jedoch etwas kleinere MurdochUniversity steht insbesondere Studierenden des englischsprachigenMCI-Masterstudiums International Health & Social Management offen.Wie auch die Curtin University scheint sie regelmäßig ininternationalen Rankings unter den besten Hochschulen der Welt auf.Ihr internationaler Erfolg zeigt sich auch darin, dass sie vor kurzemerfolgreiche "Tochteruniversitäten" mit je einem Campus in Singapurund Dubai gründen konnte.Internationalität bildet eine wesentliche Komponente einesStudiums am MCI und spiegelt sich nicht zuletzt darin, dass dieStudierenden die Möglichkeit haben, ein Auslandssemester,Auslandsjahr oder Doppeldiplomstudium an einer der weltweitenPartneruniversitäten des MCI zu absolvieren. Das Partnernetzwerkumfasst mittlerweile 250 (!) Universitäten auf allen Kontinenten undzählt damit zu den umfassendsten akademischen Netzwerken ein Europa.Die Auswahl der Partnerhochschulen erfolgt nach strengenQualitätskriterien.Susanne Lichtmannegger, Leiterin des International Office am MCI,freut sich über die neuen Vertragsabschlüsse: "Mit den beidenNeuzugängen ist die Anzahl der Partner in Australien auf neungestiegen. Das ist ein besonderer Erfolg, da Australien nach wie vorzu den begehrtesten Zielen für ein Studierende zählt und dieUniversitäten des Fünften Kontinents ihre europäischen Partner sehrgenau evaluieren, bevor sie mit jemandem eine institutionelleVerbindung eingehen."Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:MCI Management Center InnsbruckUlrike FuchsPublic Relations+43 (0)512 2070 1527ulrike.fuchs@mci.eduwww.mci.eduDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/3886/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MCI Management Center Innsbruck, übermittelt durch news aktuell